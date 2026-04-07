PS kritizuje pomoc pre jednorodičov: Projekt Erika Tomáša je podľa Šrobovej odtrhnutý od reality

BRATISLAVA - Pomoc jednorodičovským rodinám, ktorú začiatkom februára spustil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), nedokáže reagovať na reálne potreby pracujúcich jednorodičov a míňa sa účinku. Tvrdí to opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Šrobová (PS). Rezort práce s jej kritikou nesúhlasí. Projekt je podľa neho systémovým riešením, o ktoré je vysoký záujem.
„Prichádzajú mi podnety od jednorodičov z celého Slovenska. Upozorňujú na to, že finančný príspevok je podmienený ich pravidelnou účasťou na časovo náročných stretnutiach. Tie musia navyše absolvovať počas bežného pracovného času. Pre mnohých toto znamená čerpanie dovolenky, výpadok príjmu alebo riziko problémov v zamestnaní. Je to systém úplne odtrhnutý od každodennej reality jednorodičov,“ vyhlásila v utorok Šrobová.
Rodičia tak podľa nej namiesto zníženia záťaže čelia stresu, „papierovačkám“ a ďalším komplikáciám. „Ministerstvo síce našlo spôsob, ako využiť prostriedky z Európskej únie, no na Slovensku žije zhruba 190.000 jednorodičovských domácností a takto nastavená pomoc sa dotkne len mizivého percenta z nich,“ myslí si opozičná poslankyňa.
Potreba systémových riešení
Jednorodičia podľa nej potrebujú predovšetkým systémové a dostupné riešenia. „V Progresívnom Slovensku presadzujeme napríklad zavedenie príspevku na bývanie či jasnú definíciu jednorodičovskej domácnosti. A riešiť chceme aj krízu životných nákladov, ktorá sa často dotýka aj jednorodičovských domácností. Začíname bývaním a plánom na spustenie masívnej výstavby bytov,“ doplnila Šrobová.
„Mrzí nás, že opoziční politici opäť kritizujú konkrétnu pomoc bez toho, aby ponúkli reálne riešenie, ktoré by pomáhalo ľuďom. O projekt ´Podpora osamelých rodičov´ je mimoriadny záujem, zapojilo sa do neho už viac ako 5000 jednorodičov,“ uviedlo v reakcii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zdôraznilo, že rezort ho pripravil v spolupráci s tými, ktorých sa problematika priamo týka, teda so združeniami Jeden Rodič, MyMamy a Centrum Slniečko. Považuje ho za systémové riešenie, ktoré prepája finančnú pomoc s odborným poradenstvom.
„Osamelí rodičia zapojení do projektu si môžu požiadať aj o takzvaný motivačný príspevok podľa počtu detí vo výške od 100 do 200 eur. Jedným z ďalších opatrení, ktoré bolo prijaté pre osamelých rodičov a platí od 1. januára 2026, je predĺženie doby sprevádzania dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14 dní. Zároveň, ako minister práce Erik Tomáš nedávno informoval, novelou zákona o rodine zvýšime minimálnu výšku výživného na dieťa,“ dodal rezort.