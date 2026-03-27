Piatok27. marec 2026, meniny má Alena, zajtra Soňa

Erik Tomáš ohlásil zmeny: Tisíce živnostníkov nebudú platiť odvody a minimálne výživné stúpne na 130 eur

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s ročným príjmom do 10,5-násobku životného minima nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody. Teda ani mikroodvod, ktorý začína fungovať od 1. júla tohto roka. V súčasnosti táto hranica dosahuje necelých 2900 eur a bude sa každý rok zvyšovať. Zmenu prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predkladá skupina poslancov koaličných strán Hlas-SD a SNS v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Informoval o tom v piatok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Je to presne tá istá hranica, ktorá platí pre drobných živnostníkov a SZČO, do ktorej neplatia ani dane, dokonca nemusia predkladať ani daňové priznanie. Takže preto sme vybrali túto hranicu. Samozrejme, táto hranica sa každý rok zvyšuje podľa toho, ako sa zvyšuje životné minimum,“ priblížil Tomáš.

Pozitívny vplyv to bude mať podľa neho na približne 30.000 SZČO. „Pomôžeme takto aj takým živnostníkom, ktorí sú už seniormi, rodičmi na rodičovskej dovolenke, sú to zdravotne znevýhodnené osoby. Pomáhame aj takýmto skupinám, ktorí si chcú živnosťou ešte niečo málo privyrobiť,“ vysvetlil.

Odstraňuje sa takto aj problém SZČO, ktorí sú síce zaregistrovaní, ale nevykonávajú žiadnu činnosť, prípadne ju vykonávajú len občas. Tí by sa museli z registrácií odhlásiť, aby neplatili odvody. „Takto nechávame možnosť aj pre tých nečinných živnostníkov a SZČO, aby si ponechali tie registrácie a mohli v prípade nejakých individuálnych prác naozaj využiť tieto svoje oprávnenia,“ doplnil minister.

Vplyv na štátny rozpočet

Oslobodenie by malo mať v tomto roku vplyv na štátny rozpočet v sume 21 miliónov eur, keďže zmena má platiť od polovice roka. V budúcom roku sa vplyv odhaduje na 42 miliónov eur. Tieto výpadky rezort práce podľa Tomáša vykryje z úspor, ktoré priebežne dosahuje a nepotrebuje žiadne peniaze navyše. „Naozaj veľmi šetríme na tom, že robíme poriadok v niektorých dávkach. Najmä chcem upozorniť na to, že sa nám darí v boji s falošnými PN-kami,“ vyzdvihol. Vlani sa takto podľa ministra podarilo ušetriť 140 miliónov eur a tento rok by malo ísť o podobnú sumu.

Skupina poslancov s podporou MPSVR predložila do parlamentu aj návrh novely zákona o rodine, ktorého cieľom je zvýšiť minimálne výživné na dieťa. V súčasnosti je totiž táto suma veľmi nízka, necelých 40 eur, upozornil Tomáš. „Preto sme sa rozhodli, že minimálnu výšku výživného nastavíme ako 100 % životného minima dieťaťa. Životné minimum dieťaťa je v súčasnosti približne 130 eur a my týmto zákonom ideme nastaviť minimálne výživné na túto hranicu,“ vyčíslil.

Aj táto zmena by mala platiť od 1. júla tohto roka. „Preto ideme cez poslanecké návrhy zákonov, aby sme to všetko do 1. júla stihli, aj prvý zákon, aj druhý zákon,“ doplnil Tomáš.

Viac o téme: ŽivnostníciErik TomášSociálne odvody
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Živnostníci a rodiny si
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
openiazoch.sk
Erik Tomáš
Konsolidačný balík bez dopadu na ľudí a firmy: Tripartita schválila opatrenia len na strane štátu
Domáce
Andrej Babiš
Vládna koalícia v Česku sa zhodla na čiastočnom zrušení koncesionárskych poplatkov
Zahraničné
Platba v hotovosti a
Platba v hotovosti a kartou: Podnikatelia už čoskoro zažijú veľký PREROD, pribudnú im nové povinnosti!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko na tému: Zásadná výzva pred snemom hnutia Progresívne Slovensko
Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko na tému: Zásadná výzva pred snemom hnutia Progresívne Slovensko
Správy
Výstavba severného obchvatu východne od tunela Okruhliak
Výstavba severného obchvatu východne od tunela Okruhliak
Správy
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Prominenti

Rastislav Krátky
KDH bije na poplach! Slovensku hrozí strata eurofondov: Riešenie majú v rukách Fico a Susko
Domáce
Maroš Žilinka
Žilinka bije na poplach! Po vládnej novele nastal masívny prepad stíhania daňových podvodov
Domáce
Polícia zadržala muža v okrese Turčianske Teplice: Zaistili viac ako 20 vrecúšok marihuany
Polícia zadržala muža v okrese Turčianske Teplice: Zaistili viac ako 20 vrecúšok marihuany
Žilina

Zahraničné

Viktor Orbán
Orbán vracia úder Lotyšsku! Odmieta blokovanie pomoci a Ukrajinu obviňuje z ropnej blokády
Zahraničné
Fínky prezident Alexander Stubb
DESIVÉ VAROVANIE Vojna na Blízkom východe môže spustiť domino efekt, mierime do väčšej krízy ako za covidu!
Zahraničné
Európska komisia víta reformu
Európska komisia víta reformu colníctva: Nové pravidlá zasiahnu lacné balíky z Číny a e-shopy
Zahraničné
Leopard čínsky v košickej
Obrovská tragédia! Smrť Čecha (†34) na Srí Lanke: Odišiel meditovať do jaskyne a zabil ho leopard
Zahraničné

Prominenti

Legendárny Projekt DJ Andrej
Legendárny Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma: Silný odkaz aktuálnym účinkujúcim... Urobíte si hanbu!
Domáci prominenti
Smrť hviezdy (†54) seriálu
Smrť hviezdy (†54) seriálu Buffy, premožiteľka upírov: Koroner odhalil nové detaily!
Zahraniční prominenti
Marko Kramár, Maroš Kramár
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Domáci prominenti
Obrovská radosť hviezdy Twilight:
Obrovská radosť hviezdy Twilight: Čakajú bábätko!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Skrytý svet Maďarska: Objavte
Skrytý svet Maďarska: Objavte unikátne jaskyne
dromedar.sk
Jabloň planá z Liptova
TAKTO sa bojuje o svetovú pozornosť! Nenápadná jabloň z Liptova dobyla Európu a získala PRESTÍŽNE umiestnenie
Zaujímavosti
Zmenil sa vám HLAS?
Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie
Zaujímavosti
HORŠIE než samotný výbuch!
HORŠIE než samotný výbuch! Vedci odhalili MRAZIVÚ PRAVDU o tom, čo čaká preživších jadrovej vojny
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!

Šport

VIDEO Calzona pomenoval hlavnú príčinu prehry: Prehovoril aj o budúcnosti, má záujem pokračovať?
VIDEO Calzona pomenoval hlavnú príčinu prehry: Prehovoril aj o budúcnosti, má záujem pokračovať?
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hlasy po slovenskom vypadnutí: Obrovské sklamanie, zbytočné chyby nás stáli zápas
VIDEO Hlasy po slovenskom vypadnutí: Obrovské sklamanie, zbytočné chyby nás stáli zápas
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Sen o MS sa rozplynul: Slovensko po jednom z najhorších polčasov v histórii prehralo s Kosovom
Sen o MS sa rozplynul: Slovensko po jednom z najhorších polčasov v histórii prehralo s Kosovom
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Kariéra a motivácia

Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov

Technológie

Google začal globálne rozširovať Search Live. Nové vyhľadávanie funguje cez hlas aj kameru a je dostupné aj na Slovensku
Google začal globálne rozširovať Search Live. Nové vyhľadávanie funguje cez hlas aj kameru a je dostupné aj na Slovensku
Android
Táto nenápadná zmena tela po päťdesiatke výrazne zvyšuje riziko úmrtia. Môže stúpnuť až o desiatky percent
Táto nenápadná zmena tela po päťdesiatke výrazne zvyšuje riziko úmrtia. Môže stúpnuť až o desiatky percent
Veda a výskum
Astronómovia mali len 4 mesiace na nemožnú úlohu. Sonda Juice zachytila medzihviezdny objekt 3I/ATLAS z unikátneho uhla
Astronómovia mali len 4 mesiace na nemožnú úlohu. Sonda Juice zachytila medzihviezdny objekt 3I/ATLAS z unikátneho uhla
Vesmír
Ukrajina vyrába 2 000 dronov denne. Zelenskyj ukázal tajnú zbraň proti útokom z neba
Ukrajina vyrába 2 000 dronov denne. Zelenskyj ukázal tajnú zbraň proti útokom z neba
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Pre kutilov

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stala sa z nej jedna z najvplyvnejších ikon: Hailey Bieber dnes vyzerá úplne inak než pred pár rokmi, čo je za tým?
Zahraničné celebrity
Stala sa z nej jedna z najvplyvnejších ikon: Hailey Bieber dnes vyzerá úplne inak než pred pár rokmi, čo je za tým?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fínky prezident Alexander Stubb
Zahraničné
DESIVÉ VAROVANIE Vojna na Blízkom východe môže spustiť domino efekt, mierime do väčšej krízy ako za covidu!
Erik Tomáš ohlásil zmeny:
Domáce
Erik Tomáš ohlásil zmeny: Tisíce živnostníkov nebudú platiť odvody a minimálne výživné stúpne na 130 eur
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinka bije na poplach! Po vládnej novele nastal masívny prepad stíhania daňových podvodov
Leopard čínsky v košickej
Zahraničné
Obrovská tragédia! Smrť Čecha (†34) na Srí Lanke: Odišiel meditovať do jaskyne a zabil ho leopard

Ďalšie zo Zoznamu