Erik Tomáš ohlásil zmeny: Tisíce živnostníkov nebudú platiť odvody a minimálne výživné stúpne na 130 eur

BRATISLAVA - Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s ročným príjmom do 10,5-násobku životného minima nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody. Teda ani mikroodvod, ktorý začína fungovať od 1. júla tohto roka. V súčasnosti táto hranica dosahuje necelých 2900 eur a bude sa každý rok zvyšovať. Zmenu prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predkladá skupina poslancov koaličných strán Hlas-SD a SNS v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Informoval o tom v piatok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Je to presne tá istá hranica, ktorá platí pre drobných živnostníkov a SZČO, do ktorej neplatia ani dane, dokonca nemusia predkladať ani daňové priznanie. Takže preto sme vybrali túto hranicu. Samozrejme, táto hranica sa každý rok zvyšuje podľa toho, ako sa zvyšuje životné minimum,“ priblížil Tomáš.
Pozitívny vplyv to bude mať podľa neho na približne 30.000 SZČO. „Pomôžeme takto aj takým živnostníkom, ktorí sú už seniormi, rodičmi na rodičovskej dovolenke, sú to zdravotne znevýhodnené osoby. Pomáhame aj takýmto skupinám, ktorí si chcú živnosťou ešte niečo málo privyrobiť,“ vysvetlil.
Odstraňuje sa takto aj problém SZČO, ktorí sú síce zaregistrovaní, ale nevykonávajú žiadnu činnosť, prípadne ju vykonávajú len občas. Tí by sa museli z registrácií odhlásiť, aby neplatili odvody. „Takto nechávame možnosť aj pre tých nečinných živnostníkov a SZČO, aby si ponechali tie registrácie a mohli v prípade nejakých individuálnych prác naozaj využiť tieto svoje oprávnenia,“ doplnil minister.
Vplyv na štátny rozpočet
Oslobodenie by malo mať v tomto roku vplyv na štátny rozpočet v sume 21 miliónov eur, keďže zmena má platiť od polovice roka. V budúcom roku sa vplyv odhaduje na 42 miliónov eur. Tieto výpadky rezort práce podľa Tomáša vykryje z úspor, ktoré priebežne dosahuje a nepotrebuje žiadne peniaze navyše. „Naozaj veľmi šetríme na tom, že robíme poriadok v niektorých dávkach. Najmä chcem upozorniť na to, že sa nám darí v boji s falošnými PN-kami,“ vyzdvihol. Vlani sa takto podľa ministra podarilo ušetriť 140 miliónov eur a tento rok by malo ísť o podobnú sumu.
Skupina poslancov s podporou MPSVR predložila do parlamentu aj návrh novely zákona o rodine, ktorého cieľom je zvýšiť minimálne výživné na dieťa. V súčasnosti je totiž táto suma veľmi nízka, necelých 40 eur, upozornil Tomáš. „Preto sme sa rozhodli, že minimálnu výšku výživného nastavíme ako 100 % životného minima dieťaťa. Životné minimum dieťaťa je v súčasnosti približne 130 eur a my týmto zákonom ideme nastaviť minimálne výživné na túto hranicu,“ vyčíslil.
Aj táto zmena by mala platiť od 1. júla tohto roka. „Preto ideme cez poslanecké návrhy zákonov, aby sme to všetko do 1. júla stihli, aj prvý zákon, aj druhý zákon,“ doplnil Tomáš.