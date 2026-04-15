Rozpočtová rada stratila trpezlivosť s Kamenickým: Dosť bolo osobných útokov! Analytici vyvracajú slová ministra

BRATISLAVA – Medzi Ministerstvom financií SR a nezávislou Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vrie napätie už týždne. Potom, čo minister Ladislav Kamenický opakovane spochybnil nezávislosť rady a jej predsedu Jána Tótha, prišla ostrá odozva. Analytici, ktorí dohliadajú na stav našich spoločných peňazí, vo svojom stanovisku obvinili ministra z osobných útokov, neprofesionality a šírenia nepravdivých informácií.
Napätie medzi oboma stranami eskaluje už dlhšie. Minister Kamenický naposledy v diskusnej relácii na JOJ 24 nešetril kritikou na adresu predsedu RRZ Jána Tótha. Podľa ministra ho volila bývalá vláda a svojou súčasnou aktivitou a kritikou konsolidácie sa jej má snažiť „splácať dlh“. Šéf rezortu financií sa nechal počuť, že v minulosti o rade takmer nepočul, no dnes je podľa neho až podozrivo aktívna.
Rada sa ohradzuje
Rozpočtová rada sa rozhodla brániť prostredníctvom oficiálneho stanoviska na sociálnej sieti. „Tieto vyjadrenia majú charakter osobných útokov a môžu oslabovať dôveryhodnosť nezávislých analýz,“ uvádza rada, ktorá sa rozhodla bod po bode vyvrátiť ministrove tvrdenia.
Kamenický opakovane vyhlásil, že šéfa rady si dosadila minulá vláda. RRZ však v reakcii pripomenula, že Jána Tótha vybrala odborná komisia v transparentnom konaní, v ktorej sedel aj sám Kamenický (v tom čase ako opozičný poslanec). Rada poukazuje na paradox, že minister vtedy ako jediný odmietol udeliť kandidátom body, hoci predtým s nastaveným procesom súhlasil.
Analytici rovnako odmietajú ministrov argument, že v minulosti mlčali. Ako dôkaz predložili zoznam situácií, kedy RRZ tvrdo kritizovala kroky predošlých vlád – od rodinného balíčka Igora Matoviča, cez prístup úradníckej vlády, až po legislatívnu smršť v parlamente.
Čo sa týka naznačovanej politickej motivácie, rada zdôrazňuje ústavu. Tá hovorí, že ich mandát je jednorazový a žiadny člen nemôže kandidovať znova. Podľa RRZ tak neexistuje žiadny logický dôvod, prečo by mali niekomu „splácať dlhy“ politickou aktivitou.
Slovensko na pokraji krachu?
Kým medzi ministerstvom a radou prebieha ostrá výmena názorov, stav štátnej kasy je podľa analytikov alarmujúci. RRZ upozorňuje, že Slovensko je aktuálne jedinou krajinou v celej EÚ, ktorú Európska komisia zaradila do pásma vysokého rizika v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Rada tvrdí, že namiesto osobných útokov na inštitúciu by sa mal rezort financií sústrediť na to, ako odvrátiť hroziaci bankrot.
„Rada je vždy pripravená na odborné stretnutie s ministrom, ku ktorému však v tomto volebnom období zatiaľ nedošlo,“ uzavrela RRZ s tým, že minister podľa ich názoru namiesto vecnej diskusie uprednostňuje nepriateľský prístup a útoky cez médiá.