ONLINE Napätie v Perzskom zálive: Torpédoborec USA zablokoval cestu dvom tankerom plávajúcim z Iránu

WASHINGTON - Americký torpédoborec v utorok zablokoval cestu dvom ropným tankerom plaviacim z Iránu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na amerického činiteľa. Stalo sa tak deň po tom, ako vstúpila do platnosti americká blokáda iránskych prístavov.
6:20 Americký prezident Donald Trump podel Reuters dúfa, že blokáda donúti Irán prijať americké podmienky pre ukončenie vojny, ktorú 28. februára začali USA a Izrael svojimi útokmi na Irán. Trump tvrdí, že otvorenie Hormuzského prielivu bolo podmienkou 14-dňového prímeria s Iránom, ktoré má vypršať na budúci týždeň.
Americký činiteľ ďalej uviedol, že tieto dva tankery boli medzi šiestimi obchodnými plavidlami, ktoré podľa oblastného veliteľstva americkej armády CENTCOM uposlúchli rozkazy obrátiť sa späť do iránskych prístavov. Veliteľstvo tiež uviedlo, že žiadne lode neprenikli cez blokádu odvtedy, čo v pondelok vstúpila do platnosti.
6:19 Tankery vyplávali z prístavu Čáhbahár v Ománskom zálive. Vojnová loď Spojených štátov ich kontaktovala prostredníctvom rádiovej komunikácie, uviedol činiteľ. Z jeho vyjadrenia nebolo jasné, či americké plavidlo použilo nejaké ďalšie varovné signály.
Irán sa v reakcii na americko-izraelské útoky snaží blokovať voľnú plavbu Hormuzským prielivom, ktorý je kľúčovou vodnou cestou pre vývoz ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu. USA naopak po neúspechu rokovaní v Islamabáde o ukončení vojny v pondelok začali blokádu iránskych prístavov.
Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní
Izrael a Libanon sa dohodli na začatí priamych rokovaní po prínosných diskusiách vo Washingtone, oznámili v utorok Spojené štáty. Informuje o tom agentúra AFP. „Účastníci viedli plodné diskusie o krokoch smerujúcich k začatiu priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. „Strany sa dohodli na začatí priamych rokovaní v čase a na mieste, ktoré si určia,“ dodal. Oznámenie prišlo po tom, ako izraelskí a libanonskí vyslanci absolvovali viac ako dvojhodinové rokovania za sprostredkovania amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. „Spojené štáty zablahoželali obom krajinám k tomuto historickému míľniku a vyjadrili podporu ďalším rokovaniam, ako aj plánom libanonskej vlády obnoviť monopol na použitie sily a ukončiť nadmerný vplyv Iránu,“ povedal Pigott.
Zároveň „potvrdili, že akákoľvek dohoda o zastavení nepriateľských akcií musí byť dosiahnutá medzi oboma vládami, za sprostredkovania Spojených štátov, a nie prostredníctvom iného procesu,“ dodal. Rokovania, ktoré Rubio viedol s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, sa týkali bojov medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Konflikt sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.