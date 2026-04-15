Simone Krainovej došla trpezlivosť: Takáto je pravda o mojich úpravách!

PRAHA - Simona Krainová (53) prekvapila úprimným priznaním o svojom vzhľade. Po vlne špekulácií o plastických úpravách sa rozhodla povedať pravdu bez bez okolkov a vysvetlila, čo stojí za jej mladistvým výzorom.
Simona Krainová patrí dlhodobo medzi najvýraznejšie tváre česko-slovenského šoubiznisu a aj dnes dokazuje, že vek je v jej prípade len číslo. Na svoj vek vyzerá viac než výborne a svojím vzhľadom by bez problémov mohla konkurovať aj podstatne mladším ročníkom. Práve to však často vyvoláva otázky a špekulácie o tom, či za jej výzorom stoja estetické zákroky alebo plastické operácie.
Mnohí ju preto v posledných rokoch podozrievajú z rôznych úprav, no modelke už zrejme došla trpezlivosť a rozhodla sa prehovoriť otvorene. „Píšete mi, že som celá umelá, poďme si to povedať narovinu,” začala úprimne a bez okolkov vysvetlila, ako to v skutočnosti je. Podľa jej slov nemá v tele žiadny plast.
„Nemám žiadne výplne, žiadny facelift ani minilift. Nemám umelé prsia,” podotkla a zdôraznila, že jej vzhľad je výsledkom dôkladnej starostlivosti. Priznala, že sa o seba systematicky stará a moderné možnosti estetickej medicíny úplne neodmieta. Využíva najmä neinvazívne procedúry, pravidelnú starostlivosť o pleť a tiež botox.
Okrem toho otvorene priznala aj jeden konkrétny zákrok z minulosti – korekciu horných viečok, ktorá jej pomohla zachovať svieži výraz. „Čím skôr sa o seba začnete starať, tým viac vecí môžete oddialiť,” dodala. Zároveň nevylučuje, že v budúcnosti podstúpi facelift, no podľa jej slov jej ho zatiaľ odborníci neodporúčajú.
