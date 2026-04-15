Prezident Sulyok ma poverí zostavením novej vlády, vyhlásil Magyar

BUDAPEŠŤ - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar v stredu vyhlásil, že ho prezident Tamás Sulyok poverí zostavením novej vlády. Nový parlament by podľa jeho slov mohol mať ustanovujúcu schôdzu už začiatkom mája, píše agentúra MTI, AFP a Reuters.
Nový parlament by sa mohol po prvýkrát zísť 4., 6. alebo 7. mája, uviedol Magyar podľa agentúry MTI po stretnutí s maďarským prezidentom. Sulyok v Sándorovom paláci, sídle úradu prezidenta, v stredu privíta aj predsedu porazeného Fideszu Viktora Orbána.
Šéf strany Tisza sa podľa svojich slov zhodol s prezidentom, že výmena vlády by mala prebehnúť rýchlo. Magyar požiadal Sulyoka, aby po vymenovaní novej vlády dobrovoľne odstúpil, inak Tisza využije svoj mandát a zmení ústavu.
Pred stretnutím Magyar novinárom povedal, že Sulyok je „neschopný stelesňovať jednotu maďarského národa, nehodný byť strážcom právneho štátu v Maďarsku a neschopný slúžiť ako morálny kompas alebo vzor pre maďarský ľud“. Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.