Slovákov opäť potrápi konsolidácia: Zásadný nárast SKRYTEJ dane za auto, viacerí o tom ani nevedia!

BRATISLAVA - Viacerí obyvatelia už niekoľko desiatok mesiacov žijú v krutej realite konsolidácie verejných financií, pre ktorú majú aj na výplatných páskach menšiu čiastku. Znižovanie zadlženosti štátu chce štát riešiť nielen nárastom pri odvodoch, ale podľa všetkého sa situácia k horšiemu zmenila aj pri daniach za auto, konkrétne pri poistení. Ide o zásadný nárast, ktorý pocítite v peňaženke.
Na nárast "skrytej dane" za auto upozornil portál autoviny.sk. Ide vraj o daň, ktorú mnohí vodiči ani nepoznajú. Tá sa teraz zvýšila o ďalší poplatok, ktorý musíte zaplatiť, ak máte doma auto.
Ide o poplatok za uhradené povinné zmluvné poistenie (PZP) alebo havarijné poistenie. Tieto financie skončia v štáte.
Nárast z 8 na 10 percent
Portál tvrdí, že kým doteraz išlo o 8-percentný odvod, po aplikovaní konsolidácie to už bude 10 percent.
"Pri PZP ide o takzvaný osobitný odvod, ktorý poisťovne povinne odvádzajú ministerstvu vnútra. Oficiálne má slúžiť na financovanie hasičov a polície. Experti ho však už v minulosti kritizovali kvôli tomu, že len málo z týchto peňazí sa investuje do zvyšovania bezpečnosti na cestách," napísali redaktori webu.
Štát si vraj zoberie až 108 eur
Zvýšenie tohto odvodu podľa nich automaticky znamená aj drahšie poistenie auta. "Pri sadzbe 10 percent za poistky to funguje tak, že ak platíte napríklad za havarijné poistenie vášho nového auta 850 eur ročne, štát si z toho od poisťovne vypýta 85 eur. Aj v prípade PZP ide časť sumy na účet štátnej kasy. Ak platíte za povinné poistenie 250 eur ročne, štátu odchádza zhruba 23 eur a poisťovni zostáva na krytie škôd 227 eur. Pri tomto modelovom príklade tak ide o 108 eur ročne, ktoré vám štát zoberie," pokračujú s tým, že takúto či podobnú sumu si zrejme všimnete až pri končiacej poistke.
Za novú poistku zaplatíte už viac. "Ak vám poisťovňa pošle list s novou cenou (ktorá bude po započítaní štátneho odvodu v roku 2026 pravdepodobne vyššia), máte čas na podanie výpovede," poradil portál.