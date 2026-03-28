POZOR Sociálna poisťovňa mení termín vyplácania dôchodkov! Pozrite sa, či sa to týka aj vás

BRATISLAVA - Budúci mesiac čaká niektorých seniorov zmena vo vyplácaní dôchodku. Sociálna poisťovňa informuje dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4. a 6. deň v kalendárnom mesiaci, že počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov dochádza k zmene týchto výplatných termínov.
"Dôchodcom, ktorí majú dôchodok splatný v sobotu 4. apríla 2026, vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodok o dva dni skôr – vo štvrtok 2. apríla 2026. Tí, ktorí majú dátum splatnosti v pondelok 6. apríla 2026, dostanú dôchodok vyplatený s posunom v utorok 7. apríla 2026," priblížil hovorca Sociálnej poistovne Martin Kontúr.
Dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa dôchodkové dávky zasiela na bankový účet, sa zmena nedotkne. Peniaze dostanú na svoj účet v obvyklých výplatných termínoch.
Kontúr v tejto súvislosti pripomína, že ďalšia zmena výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti nastane taktiež v máji 2026. "Dôchodky splatné v sobotu 2. mája 2026 budú vyplatené o dva dni skôr - vo štvrtok 30. apríla 2026," konštatuje hovorca.