Krutý verdikt ruského súdu: Aktivistov protivojnového hnutia odsúdili na šesť až 12 rokov väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PETROHRAD – Súd v Petrohrade odsúdil v stredu šiestich aktivistov ruského mládežníckeho protivojnového hnutia Vesna na tresty odňatia slobody od šiestich do 12 rokov, informovala agentúra AFP.

Hnutie Vesna vzniklo v Petrohrade v roku 2013 a pred vypuknutím vojny na Ukrajine bolo známe svojimi ironickými politickými vystúpeniami. Neskôr sa stalo jedným z hlavných lídrov protivojnových protestov v Rusku. Záujem úradov o členov Vesny sa zvýšil v roku 2022, keď aktivisti vyzvali verejnosť, aby na pochod pod názvom Nesmrteľný pluk, ktorým si v Rusku každý rok 9. mája pripomínajú padlých v druhej svetovej vojne, prišli s protivojnovými plagátmi.

Po vyhlásení mobilizácie v septembri 2022 vyzvala Vesna v príspevkoch na sociálnych sieťach na protesty proti ruskému vedeniu. Úrady následne označili hnutie za tzv. zahraničného agenta a neskôr aj za extrémistickú organizáciu.

Kauza, v ktorej v stredu padol rozsudok, sa začala v júni 2023 zadržaním šiestich členov hnutia žijúcich v rôznych regiónoch Ruska. Celkovo je do prípadu zapletených 21 ľudí, z ktorých väčšina medzitým ušla do zahraničia. Zadržanú šesticu vo veku od 24 do 30 rokov vyšetrovatelia obvinili z extrémizmu a šírenia „nepravdivých informácií“ o ruskej armáde. Obvinenie z extrémizmu sa v Rusku často používa na potlačenie nesúhlasu s vojnou na Ukrajine.

Celý prípad bol postavený na obsahu príspevkov hnutia Vesna na sociálnych sieťach vrátane oznámení o protivojnových protestoch. Rozsudky boli vynesené napriek tomu, že vyšetrovatelia ani súd nepreukázali obvineným autorstvo konkrétnych príspevkov. Prokurátor v záverečnom vystúpení uviedol, že príspevky boli zverejnené „s tichým súhlasom“ všetkých aktivistov, čo podľa neho znamená, že „všetci súhlasili“. Vinu priznal len jediný zo šestice obvinených, ktorý dostal najnižší trest – šesť a pol roka za mrežami.

Kríza pokračuje, Hormuzský prieliv
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
FOTO Poslanca prichytili na nákupe
Veľké dopravné obmedzenia v Bratislave: Nedeľný maratón ochromí MHD aj regionálne linky
Iránske revolučné gardy sú
Nemecká dedina je energeticky
Krutý verdikt ruského súdu: Aktivistov protivojnového hnutia odsúdili na šesť až 12 rokov väzenia
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú
Koniec šialenstva na pumpách? Ceny ropy prudko padajú, radosť však môže byť predčasná!
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
VIDEO Po hlave si skákať nenechá: Šimon Nemec upratal drzého nováčika, pobavil spoluhráčov aj fanúšikov
VIDEO Nepríde ani Tatar: Slováci sa na MS 2026 musia zaobísť bez viacerých zvučných mien
Slovensko sa dostalo do nezávideniahodnej pozície: Ako kapitán som takúto situáciu nezažil
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Slovenský Inštitút experimentálnej fyziky predstavil model, ktorý rieši záhadu čiernych dier, singularity a hmotnosti v jednom: Fyziku môže posunúť míľovými krokmi vpred
Ukrajinský Leopard 1A5 prežil 52 útokov dronov: takto sa tanky prispôsobujú novej vojne
Ak sa spoliehaš na AI odpovede od Google, môžeš veriť nepresným informáciám. Denne ich vyprodukuje milióny
Na Vosveteit.sk môžeš po novom obsah čítať takmer bez reklám. Stačí ti na to jedno spoločné predplatné
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
