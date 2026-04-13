Cvičenie hasičov v košickej nemocnici: Simulovaný požiar preverí evakuáciu a pripravenosť záchranných zložiek

KOŠICE - Hasiči majú v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP v pondelok cvičenie, ide o simulovaný požiar. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Ide o simulovaný požiar v priestoroch kliniky chirurgie na 14. poschodí v monobloku, v ktorom už pri riadnom požiari HaZZ v minulom období zasahoval,“ spresnil s tým, že na pondelkovom cvičení sa zúčastňuje 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.
Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, ide o taktické cvičenie s cieľom preveriť praktickú koordináciu a spoluprácu zložiek Integrovaného záchranného systému a UNLP Košice pri záchrane a evakuácii väčšieho počtu osôb z objektu monobloku. „UNLP poskytuje hasičom plnú súčinnosť pri tomto plánovanom taktickom cvičení, pričom nedôjde k obmedzovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a našich pacientov sa to nijako nedotkne. Do nácviku sa zapojí časť personálu UNLP s figurantmi,“ dodala.