Hasiči zasahovali: Požiar domu v Žiline spôsobil škodu za 25-tisíc eur

ŽILINA - Profesionálni hasiči zo Žiliny zasahovali v pondelok (13. 4.) pri požiari rodinného domu v žilinskej mestskej časti Bánová. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený krátko po 13.00 h. „Požiar vznikol na medziposchodí murovaného rodinného domu a spôsobil zadymenie v celom dome. Hasiči požiar zlikvidovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma vysokotlakovými prúdmi. Následne priestory odvetrali,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je manipulácia so žeravým popolom. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 25.000 eur,“ dodali hasiči.