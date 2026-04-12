Nočný tuningový zraz v Bratislave pod dohľadom polície: Padli pokuty aj alkohol za volantom

BRATISLAVA - Polícia v sobotu (11. 4.) večer monitorovala tuningový zraz v blízkosti viacerých parkovacích domov a nákupných centier v Bratislave. Odhalila počas neho viacero priestupkov. Najčastejším problémom bol nevyhovujúci technický stav vozidiel. Jednému vodičovi namerala v dychu alkohol. Narušenie verejného poriadku nezaznamenala. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti v spojitosti so zrazom počas presunov upravených vozidiel po bratislavských cestách skontrolovali celkovo 207 vozidiel a ich vodičov. Zistených bolo 38 priestupkov. Najčastejšie porušenia sa týkali nevyhovujúceho technického stavu vozidiel (13 prípadov) a prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti (11). Rovnako sme zaznamenali aj prípady nepoužitia bezpečnostných pásov, nedania prednosti v jazde,“ priblížila.
Policajti zadržali aj jeden vodičský preukaz, šesť osvedčení o evidencii vozidla a v dvoch prípadoch tiež tabuľky s evidenčným číslom vozidla. „Počas akcie bol vykonaných vyše 200 dychových skúšok vodičov, pričom v jednom prípade bol zistený alkohol v dychu vodiča v hodnote viac ako jedna promile, čím sa vodič dopustil spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.