Nevideli ste ho? Polícia pátra po 36-ročnom Norbertovi z Bratislavy

BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnom 36-ročnom Norbertovi Rigovi z Bratislavy. Naposledy podal informáciu o sebe 12. apríla, pričom od 10. apríla je miesto jeho súčasného pohybu a pobytu neznáme. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila aj fotografiu nezvestného.
Muž je vysoký 185 centimetrov a váži 92 kilogramov. Má krátke hnedé vlasy, hnedé oči a jazvu na čele. Naposledy mal oblečený bledomodrý pracovný odev, šedú bundu a hnedú pracovnú obuv, so sebou mal ruksak čiernej farby.
Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.