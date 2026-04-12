Drzosť, aká sa len tak nevidí: Zlodej v Ružomberku si tovar balil rovno do kufra, usvedčili ho vlastné klamstvá

RUŽOMBEROK – Nákupná horúčka v Ružomberku nabrala v piatok poriadne bizarné rozmery. Mestskí policajti museli riešiť prípad muža, ktorý sa v predajni na ulici Plavisko správal viac než podozrivo. Namiesto nákupného košíka si totiž do obchodu priniesol cestovný kufor, do ktorého si začal bez ostychu baliť tovar. Hoci sa po odhalení pokúsil o útek a drzé zapieranie, policajti ho rýchlo vyviedli z omylu.
Všetko sa to začalo nenápadne, keď sa po predajni začal pohybovať muž s kufrom. Pozornému personálu však jeho správanie neuniklo. Keď sa pokúsil prejsť za pokladne bez platenia, zamestnanec ho požiadal, aby ukázal obsah svojej batožiny. Namiesto vysvetlenia však prišla hádka, po ktorej podozrivý kufor jednoducho odhodil a z obchodu zbabelo utiekol.
Mestskí policajti muža z okresu Žilina vypátrali na Nábreží M. R. Štefánika. Ten sa však nemienil vzdať len tak ľahko. „Na začiatku odmietal priznať, že by v predajni bol a už vôbec, že kradol,“ uviedla Mestská polícia Ružomberok.
Jeho sebavedomie však opadlo v momente, keď ho hliadka zobrala späť do predajne. Po prehratí kamerových záznamov, kde bol zachytený v plnej paráde, sa k činu priznal. V kufri sa nachádzal tovar v hodnote takmer 200 eur.
Keďže tovar nebol poškodený a mohol sa vrátiť na pulty, a muž mal za posledný rok na konte len jeden podobný záznam, išlo o priestupok, ktorý sa na mieste vyriešili pokutou.