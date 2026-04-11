Aprílový úder zimy: Teploty padnú až na -6 stupňov, SHMÚ vydal výstrahy pre takmer celú krajinu

BRATISLAVA - Vo väčšine okresov Slovenska hrozí v noci zo soboty na nedeľu (12. 4.) mráz. Ten predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto predbežne vydal od polnoci do 8.00 h pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
„Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy sa týkajú celého Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Košického kraja, platia tiež pre väčšinu okresov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji a okresy Bytča i Žilina.