Na TÚTO skupinu zamestnancov by sa mali zamerať kontroly: Podľa analytikov sú RIZIKOVÍ! Možno tam patríte aj vy

BRATISLAVA - Podozrivá náhoda. Dáta ukázali, že v mesiacoch tesne po komunálnych voľbách v rokoch 2018 a 2022 výrazne narástol počet dlhodobých PN, teda tých nad 180 dní, u zamestnancov mestských a obecných úradov.
Poukázal na to Útvar hodnoty za peniaze. "Jedným z možných vysvetlení je, že po voľbách často dochádza k personálnym zmenám v nadväznosti na zmenu vedenia a v takomto prostredí môže byť PN vnímaná aj ako ochrana pred výpoveďou. Počas PN ju totiž zamestnanec dostať nemôže," uviedli.
Na základe dostupných dát platí aj plošne, že zamestnanci pred ukončením pracovného pomeru alebo tesne po ňom majú výrazne vyššiu mieru práceneschopnosti. "V priemere sú na PN 35 dní ročne, čo je v porovnaní so stabilnými pracovníkmi až 2,5-násobne viac. V niektorých prípadoch môže ísť o dodatočnú liečbu neriešených zdravotných problémov. Často však môže byť takáto PN využívaná aj ako alternatíva k príjmu z práce alebo k dávke v nezamestnanosti," tvrdí ÚHP.
Príčiny môžu byť rôzne. Bez ohľadu na motivácie však tento vzorec podľa nich minimálne stojí za pozornosť. "Odchádzajúci zamestnanci sú rizikovou skupinou, na ktorú by sa mala zamerať Sociálna poisťovňa pri kontrolách oprávnenosti PN," tvrdia.