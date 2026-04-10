Tarabov rezort podporil v rodisku Pavla Dobšinského 14-miliónovú investíciu

ROŽŇAVA - Vyše 3 tisíc obyvateľov Gemera získa prístup ku kvalitnému a bezpečnému odvádzaniu odpadových vôd vďaka novovybudovanej kanalizácii a čistiarni odpadových vôd v Rožňavskom okrese. Investíciu za vyše 14 miliónov eur, ktorá bude slúžiť obyvateľom obcí Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota, ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislavom Prcúchom.
„Za ostatné mesiace sme len na východnom Slovensku ohlásili investície za vyše 110 miliónov eur, či už ide o nesmierne dôležitú investíciu do modernej úpravne vody v Stakčíne pre takmer 900 tisíc obyvateľov východného Slovenska, investíciu v tokajskej oblasti, rovnako aj pri bardejovských kúpeľoch a dnes tento zoznam rozširujeme o gemerský región s bohatou históriou a kultúrou, kde má svoj rodný dom popredný slovenský spisovateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský. Čo je však dôležité, tu žijúcim občanom sa až takmer deväťnásobne znížia náklady za likvidáciu odpadových vôd oproti súčasnosti,“ podčiarkol Taraba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (VVS), ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Práve výstavba splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre aglomeráciu Rochovce významne pomáha splácať investičný dlh vo vodárenstve, obzvlášť na juhovýchode Slovenska. V každej z obcí – Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota, sa vybuduje nová kanalizačná sieť plus v obci Rochovce sa vybuduje nová čistiareň odpadových vôd pre spádovú oblasť troch obcí,“ vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Novovybudovaná kanalizačná infraštruktúra v dĺžke takmer 10 kilometrov bude kapacitne pripravená odvádzať odpadové vody až pre 3 100 obyvateľov. „Veľmi si vážim podporu vodárenského projektu zo strany pána vicepremiéra, Tomáša Tarabu. Realizácia projektu, na ktorý čakáme vyše desať rokov, prinesie skutočné zlepšenie ekologickej situácie na Gemeri, umožní bezpečné odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, zlepší kvalitu podzemných a povrchových vôd a rovnako zvýši kvalitu života našich obyvateľov, a to vrátane rómskych komunít. Tým sa výrazne zlepšia hygienické podmienky a ľudia už nebudú odkázaní na septiky či žumpy, ktoré sú častokrát v zlom technickom stave,“ dodal starosta obce Rochovce Stanislav Levrinc.
Celková schválená výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje viac ako 14,6 milióna eur, výška nenávratného finančného príspevku sumu viac ako 13,5 milióna eur. VVS sa na projekte bude podieľať sumou približne 1,1 milióna eur. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete má byť ukončené do mája 2027.