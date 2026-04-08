Marček odmietol vypovedať v kauze Kuciak a prípravy vrážd prokurátorov

PEZINOK - Právoplatne odsúdený Miroslav Marček odmietol na stredajšom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. V kauze vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia.
Marček využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Na stredajšie hlavné pojednávanie ho dal súd predviesť napriek tomu, že Marček senát už predtým listom informoval, že vypovedať nebude, a požiadal o zrušenie predvedenia. Vo výkone trestu je od septembra 2018. Nachádza sa v ilavskej väznici.
Vypovedať odmietol aj v roku 2022
Vypovedať odmietol aj na hlavnom pojednávaní v máji 2022. Vtedy to zdôvodnil aj tým, že je v prípade prípravy vrážd prokurátorov obvinený. Uznesením prokurátorky Krajskej prokuratúry v Nitre z novembra 2025 bolo trestné stíhanie Marčeka ako spolupracujúcej osoby prerušené.
Ústavný súd zamietol sťažnosť obhajoby
Obhajca Mariana K. Marek Para na začiatku stredajšieho hlavného pojednávania predložil súdu uznesenie Ústavného súdu SR z 24. marca, ktorý odmietol ich ústavnú sťažnosť. Podaná bola proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý nevylúčil sudcu Jána Buvalu pre možnú zaujatosť. Ústavný súd poukázal na princíp subsidiarity a skonštatoval, že túto otázku je možné riešiť v prípadnom odvolacom alebo dovolacom konaní.
Senát ŠTS sa zaoberal aj podaním Mariana K., ktorý žiadal o odstránenie komunikácie medzi ním a obhajcami zo spisových materiálov. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch informoval, že súd vyhodnotil podnet v súčasnom štádiu konania ako nedôvodný. Obžalovaný podľa neho neoznačil konkrétnu komunikáciu medzi ním a zvolenými obhajcami.
V prípade vraždy novinára Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.