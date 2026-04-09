Policajti v Nitre neverili vlastným očiam: Opitý otec brázdil rušnú križovatku s dieťaťom na kolobežke!

NITRA – Nitrianski policajti počas bežnej hliadky na Štúrovej ulici narazili na prípad, z ktorého naskakuje husia koža. Zastavili 40-ročného muža na kolobežke, ktorého jazda bola učebnicovým príkladom nezodpovednosti. Nielenže brázdil jednu z najrušnejších križovatiek pod vplyvom alkoholu, ale so sebou viezol malé dieťa bez akejkoľvek ochrannej prilby. To, čo ukázal prístroj po dychovej skúške, hliadku doslova dorazilo.
Hliadka nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovala muža, ktorého správanie na ceste okamžite udrelo do očí. Na elektrickej kolobežke sa nepohyboval sám – spoločnosť mu robilo maloleté dieťa, ktoré nemalo na hlave ani len prilbu. Aby toho nebolo málo, vodič mal cez plece prevesenú veľkú a ťažkú tašku, čo výrazne znižovalo jeho stabilitu.
Policajtov šokoval aj spôsob, akým muž komunikoval s ostatnými vodičmi na rušnej Štúrovej ulici. Namiesto použitia rúk, ktorými sa musel kŕčovito držať riadidiel, dával znamenie o zmere jazdy vykopávaním nôh. Hliadka dvojicu okamžite zastavila, aby zabránila hroziacej tragédii.
40-ročný Nitran nafúkal 0,82 mg/l, čo v prepočte znamená šokujúcich 1,71 promile. Policajti s mužom spísali správu o výsledku objasňovania priestupku a ďalšiu jazdu na kolobežke mu zakázali.