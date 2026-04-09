Sekundy hrôzy pri osade: 9-ročný cyklista skončil po zrážke s autom v nemocnici! Miestni hovoria, že vodič chcel ujsť

HERMANOVCE – Na ceste medzi Hermanovcami a Bertotovcami došlo k dramatickej nehode. Po zrážke osobného auta s iba 9-ročným cyklistom zostalo na mieste obrovské napätie. Zatiaľ čo malý Emil skončil s ťažkými zraneniami v prešovskej nemocnici, rozhorčení miestni obyvatelia tvrdia, že 45-ročný vodič sa pokúsil z miesta nehody zmiznúť.
Skupinka detí sa vozila na bicykloch po ceste, keď došlo k zrážke s osobným vozidlom. Obeťou kolízie sa stal malý Emil (9), informuje televízia JOJ. Zranenia dieťaťa boli natoľko vážne, že na miesto okamžite smerovali záchranári.
Po prvotnom ošetrení bol chlapec v šoku a s poraneniami hlavy a hrudníka transportovaný do nemocnice v Prešove. Podľa hovorkyne záchranárov Petry Klimešovej bol chlapec počas transportu pri vedomí, no jeho stav si vyžaduje intenzívnu lekársku starostlivosť.
To, čo sa dialo bezprostredne po náraze, rozvírilo v osade obrovské emócie. Podľa otca zrazeného chlapca a ďalších svedkov sa vodič nesnažil hneď pomôcť, ale údajne plánoval z miesta odísť. "Ja mám svedkyňu, že chcel s ňou utiecť a buchnúť do chlapca. Táto pani ho chytila tak, že aby neutiekol, lebo chcel sadnúť do auta a chcel utiecť, " uviedol otec dieťaťa.
Polícia potvrdila, že za volantom sedel 45-ročný muž. Alkohol u neho dychová skúška nepotvrdila. Či však skutočne došlo k pokusu o útek, alebo išlo o šok vodiča, nateraz polícia nekomentuje. „Okolnosti, ako aj presná príčina vzniku dopravnej nehody sú v štádiu šetrenia,“ uviedla hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová.