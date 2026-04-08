Fico si sám hradil úpravy bytu: Zmeny súviseli s bezpečnostnými opatreniami

BRATISLAVA - Úpravy bytu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) súviseli s bezpečnostnými opatreniami. Premiér si ich hradil sám. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann. Denník N minulý týždeň informoval, že Fico si dal zastrešiť a zaskliť terasu svojho bytu.
„V súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý bol spáchaný 15. mája 2024, boli príslušnými orgánmi prijaté viaceré opatrenia na zvýšenie ochrany druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR. Časť týchto opatrení sa týka aj bývania predsedu vlády SR. Všetky náklady spojené s bezpečnostnými úpravami bytu si predseda vlády SR hradil z vlastných zdrojov a štát sa na nich nijakým spôsobom nepodieľal,“ uviedol Neumann. Fico v stredu novinárom počas rokovania vlády uviedol, že si na zasklenie terasy zarobil. Pripomenul, že je dlhšiu dobu vo vysokých štátnych funkciách.