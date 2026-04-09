Fico na Slavíne kričal na údajnú bratislavskú kaviareň: Vojna nie je počítačová HRA! Čo bude s nami po rozpade NATO?

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vystúpil na bratislavskom Slavíne pri príležitosti 81. výročia oslobodenia hlavného mesta a vo svojom prejave zdôraznil význam mieru, no nevyhol sa ani ostrej kritike časti spoločnosti, ktorú označil za „bratislavskú kaviareň“. Nie je žiadnym prekvapením, že tým zrejme myslel prevažne voličov a podporovateľov aktuálnej opozície, s ktorou je v konštantnom názorovom konflikte.
Fico hneď v úvode vzdal úctu padlým vojakom Červenej a rumunskej armády, ktorí podľa jeho slov priniesli Slovensku „za cenu toho najvzácnejšieho sem mier“. Pripomenul si konkrétne mená mladých vojakov vo veku 19 až 22 rokov a emotívne dodal: "Preboha, títo ľudia možno ani nepoznali vôňu ženy... a napriek tomu prišli až sem, aby tu nechali svoje životy."
Nie som unavený, ale hladný po mieri, kričal Fico
V prejave sa opakovane vracal k téme mieru, ktorú označil za najvyššiu hodnotu. "Nie som ani unavený, ani nasýtený mierom. Naopak, som hladný po mieri. A verím, že celé zdravé Slovensko je hladné po mieri!" vyhlásil premiér.
Práve v tejto súvislosti však ostro zaútočil na svojich kritikov. Podľa neho existuje skupina ľudí, ktorá si vraj "neváži mier" a berie vojnu na ľahkú váhu.
Vojna nie je videohra, pokračoval šéf Smeru
"Máme tu na Slovensku ľudí, ktorí sa tvária, že majú mieru plné zuby. Sedia v kaviarňach a majú predstavu, že vojna je nejaká počítačová hra," povedal. Narážal pritom na tzv. bratislavskú kaviareň, ktorú dlhodobo kritizuje.
Neodpustil si ani ironickú poznámku na adresu údajného životného štýlu niektorých predstaviteľov tejto skupiny ľudí. "Odletia do Dubaja na dovolenku, tam im preletí nad hlavou jedna stíhačka a už telefonujú na Slovensko: ‚Dôjdite rýchlo pre nás, my sa bojíme,‘“ uviedol.
Čo ak sa NATO rozpadne? Máme veriť Nemcom, Francúzom, Angličanom? Spýtal sa Fico
Premiér zároveň varoval pred meniacim sa svetovým poriadkom a naznačil, že Slovensko môže v budúcnosti čeliť zásadným rozhodnutiam v oblasti bezpečnosti. Otvoril aj veľmi citlivú otázku krehkosti samotného NATO. "Čo keď naozaj dôjde k rozpadu Severoatlantickej aliancie? Všetci budeme hľadať odpoveď, kde bude naše bezpečnostné zakotvenie. Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom? Máme veriť Angličanom alebo Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste? Začína sa budovať nový svetový poriadok a my sa v ňom musíme zorientovať," povedal s tým, že v prípade zásadných otázok sa chce obrátiť na občanov. Nevedno, či tým myslel referendum alebo inú alternatívu.
Na záver prejavu parafrázoval báseň Milana Rúfusa a vyzval svetových lídrov na zodpovednosť. Opätovne zdôraznil, že mier je najvyššou hodnotou: "Je to tá najcennejšia hodnota, ktorú máme. Za nič iné nestojí bojovať."