Lavínové nebezpečenstvo stúpa: Vetrom previaty sneh z posledného sneženia ohrozuje Tatry

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v stredu v polohách nad 2000 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách platí nad pásmom lesa malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia, ktorého v minulom týždni napadlo viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. „Situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná,“ uviedlo stredisko s tým, že ochladenie bude pokračovať a mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a Nízkych Tatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo SLP.