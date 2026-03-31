Večerný konflikt v Bratislave skončil bodnutím: Muž mal použiť chladnú zbraň

BRATISLAVA - Na Dopravnej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača došlo v utorok večer ku konfliktu medzi dvomi mužmi. Potvrdil to bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa informácií TV JOJ mal jeden z mužov použiť chladnú zbraň a druhého bodnúť.
„Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony súvisiace s objasňovaním incidentu medzi dvomi mužmi, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Rača,“ uviedol hovorca. Dodal, že bližšie informácie poskytne polícia, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní.