Jazdil napriek zákazu a v tele mal drogy: Polícia muža chytila

ĽUBICA - Polícia obvinila 28-ročného muža, ktorý jazdil napriek zákazu a mal pozitívny drogový test. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v obci Ľubica v okrese Kežmarok v nedeľu (29. 3.) popoludní.
„Muž viedol osobné vozidlo po obci Ľubica, kde bolo auto spozorované policajnou hliadkou a zastavené. Vodič bol vyzvaný na predloženie dokladov potrebných na vedenie a prevádzku motorového vozidla, pričom vodičský preukaz nepredložil. Výsledok jeho dychovej skúšky bol negatívny, avšak výsledok vykonaného orientačného testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu na metamfetamín a amfetamín,“ uviedla hovorkyňa s tým, že následne sa podrobil odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. Lustráciou polícia zároveň zistila, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do januára 2027.
Vodičovi obmedzili osobnú slobodu, po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia, dodala Ligdayová. V súčasnosti muž čelí obvineniu z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Na obvineného polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhane.