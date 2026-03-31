Ubližoval svojej žene aj dieťaťu! Polícia obvinila muža z Popradu

POPRAD - Polícia obvinila muža z Popradu z týrania. Niekoľko rokov v spoločnej domácnosti fyzicky aj psychicky ubližoval svojej žene a dieťaťu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že agresora zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.
„Tento muž už niekoľko rokov v spoločnej domácnosti v jednom z popradských bytov spôsoboval fyzické a psychické utrpenie žene i maloletému chlapcovi. Neustále im vulgárne nadával, vyvolával u nich strach. Žene kontroloval mobilnú komunikáciu, fyzicky ju napádal, v dôsledku čoho utrpela viacero zranení. Muž bol agresívny voči žene i voči chlapcovi, ponižoval ich, vyhrážal sa im, že do rána neprežijú,“ uviedla Ligdayová. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade 48-ročného muža obvinil zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.