Utorok31. marec 2026

Novela zákona môže podľa petičného výboru ohroziť tisícky zraniteľných osôb

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Pripravovaná novela zákona o sociálnej ekonomike môže ohroziť tisíce pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Petíciu proti tomuto návrhu už podpísalo viac ako 20.000 ľudí a organizátori petície preto vyzvali vládu a poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh ešte pred druhým čítaním stiahli. Informoval o tom petičný výbor. Ministerstvo práce si za návrhom stojí.

Na Slovensku pôsobí približne 680 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú asi 8000 zraniteľných osôb. „Tieto podniky sú záchrannou sieťou pre ľudí, ktorí sa inde na pracovnom trhu nemajú kde zamestnať,“ uviedol petičný výbor. Podľa iniciátorov petície čelia tieto podniky už dnes rastu nákladov na energie a vstupy, poklesu zákaziek aj novým finančným zaťaženiam. Navrhovaná novela by situáciu ešte zhoršila, keďže má podľa nich znížiť vyrovnávacie príspevky až o 45 % a sprísniť podmienky zamestnávania.

„Sme presvedčení, že takto nastavená legislatíva môže viesť k likvidácii väčšiny sociálnych podnikov,“ upozornil výbor. Dôsledkom by podľa neho bolo prepúšťanie zdravotne znevýhodnených ľudí a prehĺbenie sociálnej neistoty ich rodín. Petičný výbor spochybňuje aj argument o nedostatku zdrojov. Tvrdí, že eurofondy určené na podporu sociálnej ekonomiky sú čerpané len na 18 %, pričom národný projekt pre podporu integračných podnikov je plánovaný až do decembra 2029.

Novela vznikla bez dostatočnej diskusie

Signatári kritizujú aj to, že novela podľa nich vznikla bez dostatočnej diskusie so zamestnávateľmi. Majú taktiež podozrenie, že novela bola pripravená s nedostatočnou odbornou starostlivosťou, čo však Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odmieta. Podľa ministerstva táto nová legislatíva bola pripravená v spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, ktorá je strešnou organizáciou sociálnych podnikov, ako aj v konzultácii s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR.

Ministerstvo zároveň argumentuje, že novela vzišla zo skúseností z praxe i z podnetov NKÚ, ktoré poukazujú na časté zneužívanie sociálnych podnikov a krivenie podnikateľského prostredia. Jej hlavným cieľom je podľa ministerstva „zaviesť efektívny, spravodlivý a udržateľný systém bez špekulantov“, pričom účinok opatrení má byť podrobne sledovaný v prechodnom období.

Petíciu od februára podpísalo takmer 20-tisíc ľudí

Petíciu od februára podpísalo takmer 20.000 ľudí. Jej zástupcovia ju plánujú 1. apríla doručiť na Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR aj do NR SR. Výbor zároveň vyzval rezort práce na rokovanie o možných úpravách legislatívy, ktoré by podľa neho neohrozili fungovanie sociálnych podnikov ani pracovné miesta zraniteľných skupín.

