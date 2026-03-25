Štátne nájomné byty pre viac ľudí: Vláda rozširuje okruh osôb a ruší strop pre maximálny príjem

BRATISLAVA - Skupinám znevýhodnených obyvateľov s reálnymi prekážkami na trhu s bývaním sa majú vytvoriť stabilné podmienky na bývanie prostredníctvom štátom podporovaného nájomného bývania. Zmeny v nariadení vlády SR o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania, ktoré v stredu schválila vláda, s účinnosťou od 1. apríla najmä rozširujú okruh osôb spadajúcich do preferovanej kategórie znevýhodnených občanov o skupinu starších ľudí, osamelých rodičov, mnohopočetné rodiny a mladých ľudí - absolventov. Návrh novely nariadenia na vládu predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Zároveň pri tejto kategórii znevýhodnených občanov sa nebude posudzovať maximálny príjem záujemcu, keďže tieto skupiny ľudí čelia viacnásobným bariéram na trhu s bývaním z pohľadu prístupu k vlastníckemu, ako aj nájomnému bývaniu. „Podpora týchto skupín je v súlade so sociálnou politikou štátu, pričom je však zachovaná povinnosť posúdenia minimálneho príjmu týchto skupín na overenie a umožnenie vstupu do systému štátom podporovaného nájomného bývania tým nájomcom, ktorí majú platobnú schopnosť uhrádzať nájomné, ako aj iné základné výdavky domácnosti, ktoré sú obsiahnuté v komponente životného minima,“ uviedlo v dôvodovej správe k nariadeniu ministerstvo dopravy.
V súvislosti s posudzovaním príjmov nové nariadenie vypúšťa peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorý je síce vyplácaný fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak patrí osobnému asistentovi, ktorý si tento príjem zohľadňuje vo svojom daňovom priznaní. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) informovala, že cieľom úpravy nariadenia je ešte adresnejšie reagovať na potreby obyvateľov, pre ktorých je dostupnosť bývania obmedzená. Kľúčovou zmenou je rozšírenie okruhu osôb zaradených do preferovanej kategórie znevýhodnených občanov.
Zvýhodnený prístup pre seniorov
Po novom budú mať zvýhodnený prístup k štátom podporovanému nájomnému bývaniu aj starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osamelí rodičia, rodiny s troma a viacerými nezaopatrenými deťmi, mladí ľudia - absolventi, ktorí ukončili štúdium pred menej ako dvoma rokmi. Dôležitou novinkou je, že na žiadateľov zaradených do preferovanej kategórie znevýhodnených občanov sa nebude uplatňovať kritérium maximálneho príjmu domácnosti, teda osemnásobok životného minima.
„Nové kritériá zohľadňujú najmä záujemcov v osobitnom sociálnom postavení a vybrané vekové kategórie. Naším cieľom je, aby štátom podporované nájomné bývanie reflektovalo skutočné priority našej spoločnosti a pomáhalo tam, kde je to najviac potrebné. Reagujeme tak na reálne sociálne a ekonomické výzvy, ktorým čelia rôzne skupiny obyvateľstva,“ povedala generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Nariadenie zároveň vykonáva splnomocňovacie ustanovenie zákona o štátnej podpore nájomného bývania. V súlade s týmto ustanovením vláda upravuje kritériá pre poskytnutie podpory tak, aby reflektovali priority štátu najmä vo vzťahu k osobám, pre ktoré je získanie vlastného bývania nedostupné alebo sťažené, k vybraným profesijným skupinám, vekovým kategóriám, príjmovým skupinám a osobám v osobitnom sociálnom postavení. Tieto kroky podľa AŠPNB výrazne zvyšujú dostupnosť bývania pre skupiny, ktoré sa aj napriek príjmu nachádzajú v zraniteľnej situácii.