Opäť sa stretne slovenská a česká vláda: Rokovať budú na zámku Nová Horka

BRATISLAVA - Slovenská a česká vláda sa v utorok stretnú na spoločnom rokovaní na zámku Nová Horka v meste Studénka v Moravskosliezskom kraji. Zaoberať sa budú podporou konkurencieschopnosti, dopravnou infraštruktúrou a energetickou bezpečnosťou.
„Predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podpíšu Memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi vládou ČR a vládou SR,“ priblížil český vládny kabinet na svojom webe. Prvé spoločné rokovanie vlád Slovenska a Česka sa uskutočnilo v roku 2012 v Uhorskom Hradišti ako vyjadrenie nadštandardných vzťahov medzi oboma štátmi.
Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia česká vláda ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Týkalo sa to postoja SR k vojne na Ukrajine. Predtým spolu vlády rokovali v apríli 2023 v Trenčíne. Doposiaľ sa konalo osem takýchto spoločných zasadnutí.