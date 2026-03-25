Súhrn vládou prerokovaných návrhov: Pre okresy Nitra a Nové Zámky vyčlenila vyše 2,5 milióna eur

BRATISLAVA/VEĽKÉ ZÁLUŽIE - Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Veľké Zálužie vyčlenila vyše 2,5 milióna eur pre okresy Nitra a Nové Zámky. Takmer 1,8 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Najväčšia položka, 300.000 eur má pomôcť Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) odstrániť havarijný stav kotolne na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Pre nitrianske VÚC vláda schválila aj 100.000 eur na zabezpečenie hlasovej signalizácie požiaru v školskom internáte pri Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, rovnakú sumu na rovnaký účel vyčlenila pre samosprávny kraj aj prípade internátu pri Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre.

Hostiteľská obec stredajšieho rokovania bude môcť využiť 70.000 eur na rekonštrukciu komunitného centra pre deti a vybudovanie dopadovej plochy detského ihriska v komunitnom centre. Vláda tiež schválila 50.000 eur pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra na projekt obnovy fasády Nitrianskeho hradu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získa 40.000 eur, vláda prostriedkami podporila projekt vybudovania demonštračnej farmy. Obec Lehota dostala 30.000 eur na modernizáciu materskej školy, Palárikovo 27.000 eur na výstavbu športovo-rekreačnej zóny.

Posilnenie štátno-reprezentatívneho významu nitrianskeho regiónu

Kabinet v uznesení deklaroval pozornosť posilneniu štátno-reprezentatívneho významu nitrianskeho regiónu ako centra vzniku slovenskej štátnosti, kultúry a písomníctva. Ministerstvo kultúry SR má preto posúdiť i vhodné formy podpory spoločných projektov Univerzity Konštantína filozofa (UKF) v Nitre a cirkevných inštitúcií pôsobiacich v nitrianskom regióne, zameraných na odborné spracovanie, ochranu a sprístupnenie cirkevného historického a kultúrneho dedičstva týkajúceho sa cyrilo-metodskej misie. „Súčasne sa navrhuje podporiť z vládnej dotácie projekt UKF ‚Pokračovanie výskumu a prezentácie cyrilo-metodského dedičstva‘, rovnako i technické zabezpečenie a propagáciu osláv 1163. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu,“ uviedol Úrad vlády SR v schválenom materiáli.

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má v rámci zverených úloh, ktoré majú zlepšiť hospodárske a sociálne podmienky v regióne, prerokovať so zástupcami spoločnosti GIB EnergyX Slovakia možnosti lokalizácie dodávateľskej siete v Nitrianskom kraji a v SR, vrátane možností zapojenia existujúcich priemyselných kapacít do dodávateľského reťazca. Rezort hospodárstva má tiež rokovať s predstaviteľmi nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover Slovakia o „možnosti podpory strategických rozvojových zámerov spoločnosti s cieľom zabezpečiť jej dlhodobé pôsobenie v regióne“.

Ráž má do konca roka zabezpečiť veľkoplošnú opravu na cestách I. triedy

Ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) poverila vláda, aby do konca roka zabezpečil veľkoplošnú opravu na cestách I. triedy v úseku Štúrovo - Kamenný Most a Ivanke pri Nitre. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) má prerokovať a posúdiť možnosti podpory národného výstaviska Agrokomplex v Nitre v rozvoji kongresového a výstavníckeho cestovného ruchu i jeho zapojenia do medzinárodných turistických trás. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa má tiež venovať možnostiam zviditeľnenia diela a osobnosti Alexandra Rudnaya, ktorý z pozície uhorského primasa a ostrihomského arcibiskupa inicioval a podporil vybudovanie monumentálnej Ostrihomskej baziliky.

Sociálne zabezpečenie policajtov upravia,novela reaguje na aplikačnú prax

Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa majú upraviť v súlade s aplikačnou praxou. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov má napríklad zabezpečiť vyplácanie materského vojakom či policajtom, ktorí prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Vyplýva to z návrhu novely zákona predloženého Ministerstvom vnútra SR, ktorý vláda schválila na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci veľké Zálužie v okrese Nitra.

„V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, keď policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý prevzal maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, nemohlo byť priznané materské, keďže právna úprava to neumožňuje. Navrhovaná zmena právnej úpravy má priniesť možnosť vzniku nároku na dávku nemocenského zabezpečenia materské aj policajtom alebo profesionálnym vojakom, ktorí sa o maloleté dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu,“ uviedol rezort v materiáli.

Ministerstvo by okrem toho chcelo sprecizovať pojem nezaopatrené dieťa či zmeniť výpočet tehotenského príspevku. Zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku by už po novom nebolo považované za zmenu pomerov. Cieľom návrhu zákona je aj zvýšiť výšku výsluhového dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 poberateľovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, a na rozhodovanie o nároku naň je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, a to v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Účinnosť zákona stanovujú v návrhu na 1. júl.

Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska žiadať o prechodný pobyt

Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje poskytnúť cudzincom po skončení ich dočasného útočiska možnosť požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov z dielne rezortu, ktorý v stredu schválila vláda na výjazdovom rokovaní v obci Veľké Zálužie v okrese Nitra.

„V prípade skončenia dočasného útočiska a neposkytnutia náležitého riešenia ich následnej situácie na našom území by sa jeho príjemcovia postupne dostali do pozície štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území Slovenskej republiky, pokiaľ by iným spôsobom nedokázali preukázať oprávnenosť svojho pobytu. Drvivá väčšina príjemcov dočasného útočiska by z dôvodu nemožnosti preukázania oprávnenosti svojho pobytu (napríklad chýbajúca dokumentácia potrebná na podanie žiadosti o pobyt a podobne) bola nútená hromadne opustiť územie Slovenskej republiky,“ odôvodnilo zmenu ministerstvo.

V prípade, že by cudzinci o pobyt nepožiadali, mohli by po zmene zákona na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt by však bol len za účelom dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska by cudzincovi automaticky zaniklo po opustení krajiny. Domov by sa musel vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku.

Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej by cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nemohli mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu. Rezort vnútra v novele zákona avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 15. júla.

