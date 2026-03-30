Takáč otvoril tému pôvodu potravín : Chce jasnejšie označovanie no narazil na odpor Bruselu

TOPOĽČANY - Minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Richard Takáč (Smer-SD) otvoril tému označovania pôvodu potravín, najmä hydiny. Počas návštevy v spoločnosti Hyza v Topoľčanoch skonštatoval, že chce iniciovať legislatívne zmeny týkajúce sa výraznejšieho a zrozumiteľnejšieho označovania pôvodu výrobku na obale. Jeho zámer však naráža na postoj Európskej komisie, ktorá má podľa slov Takáča k problému iný postoj.
archívne video
Minister zároveň upozornil aj na problém tzv. prebaľovania mäsa zo zahraničia. To síce je označené v súlade s legislatívou, no môže spotrebiteľa zavádzať. „Tento problém tu je roky. Mäso príde z iných krajín, zabalí sa do slovenského obalu s logom slovenskej firmy. Niekde vzadu aj má napísané maličkými písmenami, odkiaľ to pochádza, no spotrebiteľ si to neprečíta, lebo on to neštuduje tými maličkými písmenami na druhej strane. Firma, ktorá to niekde nakúpi a na Slovensku prebalí, v zásade dodržuje literu zákona, no je to klamanie spotrebiteľa,“ domnieva sa Takáč.