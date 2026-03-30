Prezident v Trenčíne hovorí o zmene : Slovensko má prevziať ochranu vzdušného priestoru do vlastných rúk

TRENČÍN - Očakávam, že do konca tohto, najneskôr začiatkom budúceho roka prevezme Slovensko ochranu vzdušného priestoru do svojich rúk. Počas návštevy Leteckých opravovní Trenčín to v pondelok povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
„Sme svedkami dodávok stíhacích lietadiel (F16 - pozn. TASR), ktoré už z väčšej časti na Slovensku sú. Bude potrebné ich zalietať, sprocesovať servisný cyklus, aby sme mohli čoskoro prevziať ochranu vzdušného priestoru. Ja som aj požiadal príslušných generálov, aby tento rok považovali za rok, keď od nich očakávam, že pri desiatich stíhacích lietadlách budeme schopní prevziať ochranu vzdušného priestoru, aby sme neboli odkázaní, hoci sme za to vďační, na pomoc Českej republiky, Maďarska alebo Poľska,“ doplnil prezident.
Ako dodal, v najbližších týždňoch a mesiacoch prídu na Slovensko už aj nové systémy protivzdušnej obrany z Izraela, ktoré sú v kombinácii radarových systémov a raketových systémov.„To je dobrá správa, pretože v čase, keď dochádza pomaly na týždennej báze k prekonaniu hraníc členských štátov NATO rôznymi bezpilotnými prostriedkami a keď sme v dosahu balistickej rakety z Iránu, je dôležité, aby Ozbrojené sily Slovenskej republiky mali k dispozícii prostriedky protivzdušnej obrany,“ zdôraznil Pellegrini.