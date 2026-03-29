V Bratislave vypukol mohutný POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpal veľký čierny dym

BRATISLAVA - V hlavnom meste vypukol v nedeľu popoludní veľký požiar. Hasiči podľa svedkov zasahujú v mestskej časti Ružinov oproti nákupnému centru Shopping Palace. Horelo v miestnom autoservise.
Hasičské jednotky aktuálne zasahujú v Bratislave na Zlatých Pieskoch. "Oproti nákupnému centru Shopping Palace je veľký požiar, pravdepodobne v autobazareAB," informoval Topky.sk svedok, pán Vrbina. Podľa jeho slov požiar, ktorí sa hasiči snažia dostať pod kontrolu, vypukol okolo 13. hodiny. Zábery z miesta ukazujú masívny stĺp čierneho dymu, ktorý sa valí do širokého okolia.
O stanovisko sme požiadali políciu aj hasičov. Bratislavská polícia informovala, že na linke 158 krátko po 13.00 h prijala oznámenie súvisiace s požiarom autoservisu nachádzajúceho sa na ulici Stará Vajnorská v Bratislave.
"Policajná hliadka hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila, pričom podľa doposiaľ zistených informácií tam začali horieť priestory autoservisu, a tiež v bezprostrednej blízkosti nachádzajúce sa dve motorové vozidlá. Požiar sa príslušníkom Hasičského a záchranného zboru podarilo uhasiť," priblížil pre Topky.sk policajný hovorca Lukáš Pecek. Dodáva, že na miesto bol privolaný zaisťovateľ príčin požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie. "K zraneniu osôb v súvislosti s požiarom nedošlo. Škoda, ktorá požiarom vznikla, bola predbežne vyčíslená na sumu 60-tisíc eur," konštatu na záver Pecek.
Hasičský a záchranný zbor priblížil, že v areáli autobazáru horela unimobunka. "Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania," dodali hasiči.