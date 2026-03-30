Obrovský smútok! Kollárova ex prežíva najťažšie chvíle: Zomrel jej najbližší človek!

BRATISLAVA - Ťažké chvíle pre expartnerku Borisa Kollára Andreu Heringhovú. Jej milovaný otec zomrel a rodina prežíva smútok a stratu, ktorá zanechala hlbokú stopu.
Bývalá dlhoročná partnerka Borisa Kollára Andrea Heringhová nepatrí medzi známe Slovenky, ktoré by si svoje súkromie úzkostlivo strážili. Na sociálnej sieti pravidelne uverejňuje fotografie zo svojho života a života svojich detí. Doteraz to boli zábery plné šťastia, úsmevov a osláv.
Počas víkendu však zdieľala smutnú správu – parte s informáciou, že jej otec Ľubomír zomrel vo veku 69 rokov. Ťažký deň ju čaká už v stredu, kedy sa v jednej z obcí v okrese Nové Zámky uskutoční posledné zbohom jej milovanému otcovi. Tento deň bude patriť medzi tie najťažšie v jej živote.
Andrea Heringhová bola v minulosti jedinou oficiálnou partnerkou Borisa Kollára. Multioteckovi porodila dve deti – dcéru Saru Zoe a syna Borisa, ktorý bol v čase narodenia siedmym dieťaťom známeho politika. Z prvého manželstva s nitrianskym podnikateľom Gabrielom Heringhom má už dospelého syna Nicka. Napriek rozchodu vychádzajú expartneri už dlhé roky nadštandardne.
