Takáč na stretnutí V4: Návrhy EÚ ohrozujú farmárov aj potravinovú bezpečnosť

BRATISLAVA - Návrhy Európskej komisie (EK) k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2027 znamenajú oslabenie financovania poľnohospodárstva, vytvorenie súťaže medzi poľnohospodárstvom a inými politikami a ohrozenie stability príjmov farmárov. Ministri pôdohospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Bulharska a Rumunska sa vo štvrtok v Budapešti zhodli, že toto nie je modernizácia, ale krok späť, ktorý môže oslabiť európske poľnohospodárstvo. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Agroministri vyslali „jasný a jednotný“ signál, že aktuálne návrhy EK k SPP by mali byť jednoznačné a prehľadné, pričom pravidlá by mali byť jasnejšie oddelené od ostatných politík. V kontexte nového Viacročného finančného rámca (VFR) vyzvali na zabezpečenie silného rozpočtu pre SPP, ktorý dokáže reagovať na súčasné výzvy a reflektovať investičné potreby sektora.
Stretnutie agroministrov sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Maďarska vo V4, medzi ktorého hlavné priority patrí posilnenie konkurencieschopnosti, bezpečnosti a prepojenosti regiónu. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) vyzdvihol kľúčový význam regionálnej spolupráce. „Som presvedčený o tom, že práve spoločný dialóg krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá sa stretla v rozšírenom formáte za účasti zástupcov Bulharska a Rumunska, prispeje k presadzovaniu našich priorít aj na úrovni EÚ,“ povedal.
Prístup EK je nepochopiteľný
Ministri V4+2 zdôraznili, že v čase geopolitickej neistoty je prístup EK nepochopiteľný. „Ak Európa oslabí vlastných farmárov, oslabí samu seba. Potravinová bezpečnosť nie je samozrejmosť,“ uviedli. Spoločná výzva je podľa nich jednoznačná - zachovať silnú SPP, udržať financovanie minimálne na súčasnej úrovni a nepresúvať zodpovednosť na členské štáty. Ministri odmietli viaceré návrhy ako jednotný fond, ktorý môže rozbiť spoločný charakter politiky, vyššie spolufinancovanie, ktoré zvýhodní bohatšie krajiny a rigidné pravidlá, ktoré nereflektujú realitu farmárov. Takéto nastavenie by podľa nich vytvorilo nerovné podmienky a poškodilo najmä krajiny tohto regiónu.
„Slovenská republika plne podporuje spoločné vyhlásenie ministrov poľnohospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky rozšírenej o Bulharsko a Rumunsko,“ zdôraznil Takáč. Podľa neho musí byť prioritou zachovanie silnej a stabilnej politiky, zároveň odmietol možné rozpočtové škrty. Jednou z kľúčových tém rokovania bola potreba väčšej flexibility pri nastavovaní pravidiel. „Navrhovaný prístup založený na jednom fonde môže oslabiť spoločný charakter SPP a viesť k nerovnostiam medzi členskými štátmi a farmármi,“ podotkol Takáč. Zároveň jasne pomenoval zásadnú podmienku Slovenska s tým, že „červenou čiarou je pre nás návrh povinnej degresivity a stropovania priamych platieb. Pre Slovensko ako krajinu so štrukturálne väčšími farmami majú tieto opatrenia likvidačný charakter“.
Minister upozornil aj na potrebu posilnenia potravinárskeho sektora, pripravenosti na krízové situácie a v kontexte rastúcich rizík ocenil návrhy na krízové mechanizmy. Ministri sa zhodli, že koordinovaný postup krajín regiónu je nevyhnutný pre úspešné presadzovanie spoločných záujmov v rámci EÚ. SR je zároveň pripravená prevziať predsednícku štafetu vo V4 od 1. júla a pokračovať v posilňovaní fungujúcej spolupráce v rámci regiónu.