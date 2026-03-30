Trpíte pri menštruácii? KONTROVERZNÁ rada lekára odhalila mrazivú pravdu o ženskom zdraví! TAKTO fungoval známy chirurg

QUEENSLAND - Žene trpiacej silnými bolesťami spôsobenými hlbokou infiltrujúcou endometriózou, lekár odporučil, aby zvážila pôrod ako spôsob zmiernenia príznakov. Prípad prichádza v čase rastúcej kontroverzie v gynekologickej komunite a poukazuje na pretrvávajúce mýty, neskorú diagnostiku a aj nedostatočnú starostlivosť o pacientky s týmto chronickým ochorením.
Zdravotnícky pracovník odporučil pacientke, ktorá trpela intenzívnou bolesťou spôsobenou hlbokou infiltrujúcou endometriózou, aby na zlepšenie svojmu stavu porodila dieťa. Gynekologická komunita sa z tohto dôvodu ocitla v centre pozornosti po tom, ako bol lekár obvinený z vykonávania zbytočných laparoskopií. Po týchto obvineniach sa mnohé ženy podelili o svoje skúsenosti s nedôverou voči zdravotníckemu systému a bežnými mylnými predstavami o endometrióze, čiže ochorení, ktoré postihuje jednu zo siedmich menštruujúcich osôb.
Mladá žena z Queenslandu uviedla, že bola zaskočená, keď je po ultrazvukovom vyšetrení zdravotnícky pracovník odporučil, aby zvážila pôrod ako spôsob zmiernenia symptómov. Ako uvádza Yahoo News, po tom ako minulý rok podstúpila laparoskopiu, pociťovala extrémnu bolesť od zavedenia vnútromaternicového telieska Mirena. Bola však sklamaná, keď jej lekári opakovane hovorili, že musí jednoducho „počkať a uvidí sa“. Keď sa chcela dopracovať k inému názoru, absolvovala ultrazvuk a bola šokovaná „neštandardným“ návrhom. Doplnila, že odporúčanie pôsobilo tak, ako keby išlo o jednoduché riešenie bez následkov alebo zodpovednosti. Nanešťastie, toto ochorenie, ktorého diagnostika trvá v priemere približne 6,5 roka, je často nesprávne chápané a preto sa okolo neho hromadí množstvo podobných neužitočných komentárov.
Bolestivá menšturácia
Docentka Rebecca Deansová z organizácie Endometriosis Australia pre NewsWire uviedla, že jednou z najčastejších mylných predstáv je, že ochorenie spôsobuje iba bolestivú menštruáciu a ženy by to mali jednoducho vydržať. „V skutočnosti môže endometrióza spôsobovať dlhodobú bolesť v panve, bolesť pri vyprázdňovaní čriev alebo močení, únavu a môže výrazne ovplyvniť školu, prácu, vzťahy aj duševné zdravie,“ uviedla. „Platí to bez ohľadu na štádium ochorenia alebo vek pacientky. Ďalšou mylnou predstavou je, že závažnosť symptómov vždy zodpovedá tomu, čo sa zistí počas operácie. To však neplatí, rovnako ako neplatí, že návrat symptómov znamená návrat endometriotických ložísk.“
Vyšetrovanie relácie Four Corners televízie ABC týkajúce sa renomovaného chirurga vykonávajúceho operácie endometriózy, otriaslo zdravotníckou komunitou. Program tvrdil, že Simon Gordon z nemocnice Epworth Private Hospital v Melbourne operoval pacientky kvôli „ťažkej“ endometrióze, ktorá sa následne nepotvrdila v patologických výsledkoch. Odvtedy vystúpilo na verejnosti viac ako sto žien s tvrdením, že im pôrodník-gynekológ zbytočne odstránil reprodukčné tkanivá a v niektorých prípadoch aj orgány. Dr. Gordon, ktorý odišiel do dôchodku krátko po tom, čo sa vedenie nemocnice Epworth dozvedelo o vyšetrovaní ABC, poprel akékoľvek pochybenie.
Vyhľadajte iného odborníka
Premiérka štátu Victoria Jacinta Allanová uviedla, že obvinenia voči gynekológovi postúpila polícii štátu Victoria na prešetrenie. Profesorka Deansová sa síce nechcela vyjadrovať ku konkrétnym obvineniam voči doktorovi Gordonovi, ale zdôraznila, že je „zásadné“, aby sa pacientky cítili bezpečne a mali podporu. „Zameriavam sa na pacientky, ktoré boli ovplyvnené, a chcem vyjadriť úprimnú sústrasť každému, kto je v dôsledku toho rozrušený alebo poškodený,“ povedala. „Je nevyhnutné, aby sa pacienti v zdravotníckom systéme cítili bezpečne, aby ich niekto počúval a aby mali podporu.“ Pre tých, ktorí majú pochybnosti o názore lekára alebo majú pocit, že ich symptómy sú bagatelizované, odporúča vyhľadať iného odborníka. „Ženy poznajú svoje telo najlepšie a pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy si zaslúžia dôkladné posúdenie,“ uviedla.
Je potrebné urobiť oveľa viac
„Návšteva odborníka so špecifickými skúsenosťami s endometriózou a chronickou bolesťou panvy môže pomôcť zabezpečiť, aby boli symptómy hodnotené premyslene, na základe dôkazov, a aby sa diskutovalo o medicínskych aj nechirurgických možnostiach liečby.“ Deansová upozornila, že je potrebné urobiť oveľa viac pre podporu žien trpiacich týmto vyčerpávajúcim ochorením. „Vyššie povedomie a financovanie liečby endometriózy je nevyhnutné, pretože ide o bežné ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje neskoro,“ uviedla.
Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie
„Skoršie rozpoznanie a lepší prístup k multidisciplinárnej starostlivosti vrátane liečby, manažmentu bolesti, fyzioterapie panvového dna a psychologickej podpory, môžu výrazne zlepšiť kvalitu života a znížiť dlhodobé následky. Starostlivosť o endometriózu by mala byť individuálna. Neexistuje univerzálne riešenie a operácia je len jednou časťou liečby pre niektoré pacientky.“ Marec je mesiac povedomia o endometrióze. Ide o globálnu kampaň venovanú zvyšovaniu povedomia o tomto chronickom ochorení a podpore lepších možností diagnostiky a liečby.