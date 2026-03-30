Motorkár (†37) vo vysokej rýchlosti napálil do auta, ktoré stálo na červenej! VIDEO, z ktorého tuhne krv

LUHANSK - Pokojný neskorý večer, prázdne ulice a dve autá čakajúce na zelenú na križovatke. V tom sa prirútia dve motorky jazdiace vysokou rýchlosťou. Zatiaľ čo jedna doslova prefrčí okolo stojacich áut, druhá toľko šťastia nemá a v plnej rýchlosti napáli zozadu do jedného z vozidiel.
Incident, ktorý sa 22. marca odohral v Ukrajinskom Luhansku tesne pred 22. hodnou, zachytili bezpečnostné kamery. Video ukazuje dve vozidlá, ktoré prichádzajú na križovatku a chcú odbočiť vľavo. Zastavia, pretože práve svieti červená. Nik iný v tom čase križovatkou neprechádza, čakajú aj zvyšné vozidlá, ktoré vidieť na zábere v ľavej časti videa.
Zrazu sa však za nimi objavia dve motorky. Jedna prejde vo veľkej rýchlosti okolo nich. Jazdec druhej však v plnej rýchlosti narazí do stojaceho auta. Rana bola tak silná, že zadná časť auta bola úplne zdemolovaná.
Podľa medializovaných informácií mal ísť motorkár, ktorý bol zrejme pôvodom z Ruska, v čase nárazu rýchlosťou viac ako 200 km/h. Muž bol na mieste mŕtvy, nikomu inému sa nič nestalo.