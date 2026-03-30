Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!

BRATISLAVA - Slovenské zdravotníctvo čelí obrovskému škandálu, ktorý môže mať dohru až na Generálnej prokuratúre. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) si posvietil na to, ako sa u nás rozhoduje o cenách liekov, a výsledky sú viac než znepokojujúce. Podľa kontrolórov štát rezignoval na jasné pravidlá, čo nás v priebehu pár rokov stálo stovky miliónov eur, ktoré teraz chýbajú v iných častiach systému.
Proces kategorizácie liekov na Slovensku sa v posledných rokoch odklonil od jasných ekonomických pravidiel k individuálnemu rozhodovaniu a zmluvnému dohadovaniu ekonomických podmienok úhrad. Oslabil sa tak mechanizmus rovnováhy medzi dostupnosťou liečby a udržateľnosťou verejných výdavkov.
Ukázali to závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na systém kategorizácie liekov v rokoch 2020 až 2024. Súčasné nastavenie úrad nepovažuje za udržateľné z pohľadu dlhodobého riadenia verejných financií.
Kontrolóri zistili, že približne polovica liekov bola schválená za vyššie ceny, ako to odporučila príslušná odborná inštitúcia - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. To spôsobilo negatívny finančný dosah odhadovaný vo výške 244 až 356 miliónov eur v horizonte piatich rokov. Na druhej strane tento posun zrýchlil prístup k modernej liečbe a inovatívnym terapiám.
Tiché nahrávky a rokovania mimo záznamu
Kontrolóri narazili na šokujúce praktiky priamo na Ministerstve zdravotníctva SR. Transparentnosť pri rozhodovaní o miliónových zmluvách s farmaceutickými firmami bola podľa nich minimálna. Záznamy z kľúčových rokovaní boli v audio formáte, no obsahovali tiché pasáže a diskusie, ktoré prebiehali úplne mimo oficiálneho záznamu.
Okrem toho NKÚ bije na poplach aj kvôli konfliktom záujmov. Ľudia z farmaceutického biznisu boli priamo prepojení na štátne inštitúcie. Dochádzalo k situáciám, kedy tie isté osoby pripravovali analytické podklady, následne ich posudzovali a nakoniec aj formulovali odporúčania pre konečné rozhodnutie. Ministerstvo podľa NKÚ nemalo ochranu verejného záujmu pod kontrolou.
Prípad končí na prokuratúre
NKÚ považuje súčasný stav za neudržateľný a nebezpečný pre dlhodobé financovanie zdravotníctva. Keďže ekonomické dôsledky rozhodnutí ministerstva nie sú podľa kontrolórov plne riadené ani kontrolované, úrad sa rozhodol konať razantne. Celý protokol z kontroly odstupuje Generálnej prokuratúre SR na ďalšie konanie.
NKÚ odporúča posilniť kontrolné mechanizmy, záväznosť analytických limitov a normatívne ukotvenie zmluvných nástrojov, aby sa obnovila rovnováha medzi dostupnosťou liečby a ochranou verejných zdrojov a zabezpečila dlhodobá udržateľnosť, preskúmateľnosť a obozretné nakladanie s verejnými zdrojmi.
„Platíme tak z peňazí na zdravotníctvo viac, ako by sme možno mohli, a to je problém,“ povedal podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.