Spolupráca s Tarabom má pokračovať: SNS ju chce udržať do konca volebného obdobia

BRATISLAVA - Koaličná SNS má záujem o korektnú spoluprácu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS) minimálne do konca volebného obdobia. „Žiaľ, ultimátny spôsob, akým s nami komunikuje, vytvára zbytočné otázky o ďalšom osude spolupráce,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Taraba cez víkend uviedol, že napriek podpore členskej základne SNS si myslí, že vedenie národniarov neschváli jeho členstvo v SNS.
„Vyjadrenia ministra Tarabu vnímame ako účelové a úplne zbytočné. SNS nezasahuje do jeho práce a umožnila mu realizovať sa v odbornej rovine. Vzhľadom na medializované správy predsedu Sme rodina Borisa Kollára predpokladáme, že minister Taraba chce mať jasno,“ skonštatovala Škopcová. Ako doplnila, o prijímaní členov rozhoduje predsedníctvo SNS, nie jednotlivci.
Prihlášky do strany si podľa Škopcovej podali okrem iných aj bývalá poslankyňa Romana Tabaková a minister Taraba. „Členstvo v politickej strane však nie je len o individuálnych schopnostiach, ale aj o schopnosti pracovať v kolektíve,“ dodala. Vždy sa podľa nej rozhoduje po nahromadení viacerých žiadostí.
Taraba v diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že prihlášku do SNS si podal štandardným spôsobom a aktuálne čaká na rozhodnutie. Zdôraznil, že cíti podporu členskej základne, no postoj predsedu SNS Andreja Danka mu napovedá, že sa členom SNS nestane. Zdôraznil, že je voči SNS ako nominant strany maximálne lojálny. Odmietol zároveň špekulácie o možnom spojení s inými stranami.