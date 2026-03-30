Zvolenský zámok, západ slnka a filmová hudba: Koncert, na ktorý sa nezabúda! Filip Jančík sa vracia s veľkou show

ZVOLEN - Nie všetky koncerty sú rovnaké. Niektoré si vypočujete, zatlieskate a odídete domov. A potom sú také, pri ktorých vám po chrbte prejdú zimomriavky už pri prvej skladbe a ešte dlho po ich skončení máte pocit, že ste zažili niečo výnimočné. Presne takýto návrat teraz chystá Filip Jančík, ktorý sa po dvoch rokoch vracia na Zvolenský zámok, kde odohrá iba dva exkluzívne letné koncerty – 26. a 27. júna 2026.

Zvolenský zámok, západ slnka, otvorené nebo nad hlavou a hudba, ktorá vie rozosmiať, dojať aj úplne pohltiť. Práve spojenie historického nádvoria, letnej atmosféry a filmovej hudby robí z týchto večerov niečo, čo sa len ťažko porovnáva s bežným koncertom. Nie je to len o skladbách. Je to o emócii, svetlách, napätí, wow efekte a o momentoch, keď sa divák pristihne, že sa len usmieva a nechce, aby ten večer skončil. Diváci o Filipových koncertoch hovoria, že jeho šou je hudobným, vizuálnym a silno emotívnym zážitkom, ktorý v ľuďoch zostáva ešte dlho po poslednom tóne.

A program? Ten bude presne taký, aký fanúšikovia milujú. Zaznejú ikonické skladby z kultových filmov v unikátnom prevedení, ktoré je pre Filipa Jančíka typické. Publikum sa môže tešiť na hudbu velikánov ako Hans Zimmer či Ennio Morricone, ale aj na tie soundtracky, ktoré si s jeho koncertmi spája najviac — Gladiátor, Piráti z Karibiku, Harry Posledný Mohykán, Leví Kráľ či Pán prsteňov. Nebudú však chýbať ani nové skladby pripravené špeciálne pre tieto dva večery, takže ani tí, ktorí už jeho koncert zažili, nebudú odchádzať bez prekvapenia. Filmová hudba pritom patrí dlhodobo k jadru jeho repertoáru a je jedným z dôvodov, prečo si vybudoval tak silné publikum.

Práve koncerty na Zvolenskom zámku patria medzi tie, o ktorých sa medzi divákmi hovorí ešte dlho po ich skončení. Aj teraz preto možno očakávať veľký záujem.  Dokonca samotný predpredaj.sk upozorňuje, že ide o podujatie, ktoré patrí medzi najžiadanejšie.

Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk

A to najdôležitejšie? Počas celého leta pôjde len o dva koncerty. Žiadna dlhá séria termínov, žiadne „možno prídeme aj inde“. Iba dva večery, dve príležitosti a jedno výnimočné miesto. Aj preto si ľudia na takéto koncerty radi spravia cestu aj z iných miest — lebo vedia, že ich nečaká obyčajný program, ale zážitok, ktorý má atmosféru, emóciu a krásu veľkého letného momentu.

Ak teda hľadáte koncert, ktorý nebude len ďalším bodom v kalendári, ale večerom, na ktorý budete ešte dlho spomínať, Zvolenský zámok na konci júna má veľmi jasnú odpoveď. Filip Jančík. Filmová hudba. Dva exkluzívne večery. A atmosféra, ktorú treba zažiť naživo.

Odporúčame

Výstava Čas veľkonočný v Makovického dome v Žiline
Výstava Čas veľkonočný v Makovického dome v Žiline
Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Lenka zo šou Mama, ožeň ma zoznámila nápadníkov so svojou mamou
Lenka zo šou Mama, ožeň ma zoznámila nápadníkov so svojou mamou
Karta sa doslova obrátila:
Karta sa doslova obrátila: Banky preferujú platby mobilom, inak budete musieť platiť, nadišiel koniec éry
Hlavné pojednávanie v prípade
Svedok Iľja Weiss odmietol vypovedať v kauze prípravy vrážd prokurátorov
Oprava mosta pri R1 v Hronskej Dúbrave, doprava bude obmedzená takmer mesiac
Oprava mosta pri R1 v Hronskej Dúbrave, doprava bude obmedzená takmer mesiac
Donald Trump
Trump má na stole radikálny plán: Zvažuje pozemnú operáciu v Iráne! TOTO chce získať
Zničené lietadlo AWACS
Útok Iránu na základňu USA a zničené lietadlo: Zelenskyj viní Rusko, mali im dať špionážne zábery z vesmíru
Britský diplomat musí opustiť
Britský diplomat musí opustiť Rusko pre obvinenie zo špionáže
Srbský prezident Aleksandar Vučič.
Vučič vyhlásil víťazstvo SNS v doplňovacích komunálnych voľbách
VIDEO vnútri! Britney Spears
Britney Spears po zatknutí: Čas trávi s deťmi... Aha, ako dnes vyzerajú jej synovia!
4. kolo Let´s Dance
Móda z Let's Dance: Cica Sisa a kocúr Juraj, tehotná influencerka a Drobná bez podprsenky!
Zendaya
Zendaya v uliciach Ríma: Totálne zamaskovaná... Veď vyzerala ako chlapec!
Brit Awards. Na snímke
Slávna speváčka po kolapse na pódiu: Je závislá na drogách... Nastúpila na liečenie!
BIll Gates
Bill Gates šokuje svet: AI zlikviduje takmer všetko, v budúcnosti prežijú len TIETO tri profesie!
Šokujúci nález 35 metrov
Šokujúci nález 35 metrov pod povrchom Marsu: Rover Perseverance objavil SKRYTÝ SVET! Boli sme tam?
Ilustračné foto
Páni, ukážte, čo máte v nohaviciach! TÁTO súťaž robí z masturbácie profesionálny šport: Víťaz si odnesie 100-tisíc
Prispieva k zdraviu a navyše
Prispieva k zdraviu a navyše sa z neho chudne: A pritom o ňom kolujú desiatky mýtov, neverte im
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Kam pôjde váš kapitál v roku 2026? Kľúčom pri rozhodovaní je kontext
Kam pôjde váš kapitál v roku 2026? Kľúčom pri rozhodovaní je kontext

Japonsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Najmladší líder šampionátu v histórii a Suzuka vyzliekla nové pravidlá donaha
Japonsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Najmladší líder šampionátu v histórii a Suzuka vyzliekla nové pravidlá donaha
FOTO Český futbal prišiel o veľký talent: Mladá hráčka odišla do neba príliš skoro
FOTO Český futbal prišiel o veľký talent: Mladá hráčka odišla do neba príliš skoro
VIDEO To je forma! Montreal vyraboval lídra konferencie, bodový zápis Slafkovského i gól Nemca
VIDEO To je forma! Montreal vyraboval lídra konferencie, bodový zápis Slafkovského i gól Nemca
Posledná šanca zachrániť sezónu: Nitra nečakane visí nad priepasťou, nastal čas na skutočné činy
Posledná šanca zachrániť sezónu: Nitra nečakane visí nad priepasťou, nastal čas na skutočné činy
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Tento test vám otvorí oči: Zistite, ako obstojíte na trhu práce v ére rýchlych AI zmien.
Tento test vám otvorí oči: Zistite, ako obstojíte na trhu práce v ére rýchlych AI zmien.
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Citrónové osie hniezda
Citrónové osie hniezda
Vedci objavili skrytý stav vody. Môže vysvetliť, prečo je pre život taká výnimočná
Vedci objavili skrytý stav vody. Môže vysvetliť, prečo je pre život taká výnimočná
Prečo niektorí ľudia dokážu jesť čokoľvek a nepribrať ani gram, zatiaľ čo iní bojujú s každým sústom? Vedci odhalili mechanizmus, ktorý to vysvetľuje
Prečo niektorí ľudia dokážu jesť čokoľvek a nepribrať ani gram, zatiaľ čo iní bojujú s každým sústom? Vedci odhalili mechanizmus, ktorý to vysvetľuje
Analýza RUSI: USA a Izrael môžu pri súčasnom tempe útokov vyčerpať zásoby rakiet už v apríli
Analýza RUSI: USA a Izrael môžu pri súčasnom tempe útokov vyčerpať zásoby rakiet už v apríli
Táto funkcia rieši najväčšiu slabinu zdieľania Wi-Fi cez hotspot. Vďaka nej sa ti neminú hneď mobilné dáta
Táto funkcia rieši najväčšiu slabinu zdieľania Wi-Fi cez hotspot. Vďaka nej sa ti neminú hneď mobilné dáta
Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte

Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
3 produkty, s ktorými podľa odborníkov zamaskujete vrásky: Už po dvoch týždňoch viditeľne omladnete
Krása
3 produkty, s ktorými podľa odborníkov zamaskujete vrásky: Už po dvoch týždňoch viditeľne omladnete
Karta sa doslova obrátila:
Domáce
Karta sa doslova obrátila: Banky preferujú platby mobilom, inak budete musieť platiť, nadišiel koniec éry
Zničené lietadlo AWACS
Zahraničné
Útok Iránu na základňu USA a zničené lietadlo: Zelenskyj viní Rusko, mali im dať špionážne zábery z vesmíru
Tragická nehoda na autobusovej
Domáce
Tragická nehoda na autobusovej stanici: Autobus zrazil chodca, nemal šancu prežiť!
Litadlu po štarte začal
Zahraničné
Dráma na letisku: VIDEO Airbusu počas štartu explodoval motor! Na palube boli stovky ľudí

