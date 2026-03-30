Zvolenský zámok, západ slnka a filmová hudba: Koncert, na ktorý sa nezabúda! Filip Jančík sa vracia s veľkou show

ZVOLEN - Nie všetky koncerty sú rovnaké. Niektoré si vypočujete, zatlieskate a odídete domov. A potom sú také, pri ktorých vám po chrbte prejdú zimomriavky už pri prvej skladbe a ešte dlho po ich skončení máte pocit, že ste zažili niečo výnimočné. Presne takýto návrat teraz chystá Filip Jančík, ktorý sa po dvoch rokoch vracia na Zvolenský zámok, kde odohrá iba dva exkluzívne letné koncerty – 26. a 27. júna 2026.
Zvolenský zámok, západ slnka, otvorené nebo nad hlavou a hudba, ktorá vie rozosmiať, dojať aj úplne pohltiť. Práve spojenie historického nádvoria, letnej atmosféry a filmovej hudby robí z týchto večerov niečo, čo sa len ťažko porovnáva s bežným koncertom. Nie je to len o skladbách. Je to o emócii, svetlách, napätí, wow efekte a o momentoch, keď sa divák pristihne, že sa len usmieva a nechce, aby ten večer skončil. Diváci o Filipových koncertoch hovoria, že jeho šou je hudobným, vizuálnym a silno emotívnym zážitkom, ktorý v ľuďoch zostáva ešte dlho po poslednom tóne.
A program? Ten bude presne taký, aký fanúšikovia milujú. Zaznejú ikonické skladby z kultových filmov v unikátnom prevedení, ktoré je pre Filipa Jančíka typické. Publikum sa môže tešiť na hudbu velikánov ako Hans Zimmer či Ennio Morricone, ale aj na tie soundtracky, ktoré si s jeho koncertmi spája najviac — Gladiátor, Piráti z Karibiku, Harry Posledný Mohykán, Leví Kráľ či Pán prsteňov. Nebudú však chýbať ani nové skladby pripravené špeciálne pre tieto dva večery, takže ani tí, ktorí už jeho koncert zažili, nebudú odchádzať bez prekvapenia. Filmová hudba pritom patrí dlhodobo k jadru jeho repertoáru a je jedným z dôvodov, prečo si vybudoval tak silné publikum.
Práve koncerty na Zvolenskom zámku patria medzi tie, o ktorých sa medzi divákmi hovorí ešte dlho po ich skončení. Aj teraz preto možno očakávať veľký záujem. Dokonca samotný predpredaj.sk upozorňuje, že ide o podujatie, ktoré patrí medzi najžiadanejšie.
A to najdôležitejšie? Počas celého leta pôjde len o dva koncerty. Žiadna dlhá séria termínov, žiadne „možno prídeme aj inde“. Iba dva večery, dve príležitosti a jedno výnimočné miesto. Aj preto si ľudia na takéto koncerty radi spravia cestu aj z iných miest — lebo vedia, že ich nečaká obyčajný program, ale zážitok, ktorý má atmosféru, emóciu a krásu veľkého letného momentu.
Ak teda hľadáte koncert, ktorý nebude len ďalším bodom v kalendári, ale večerom, na ktorý budete ešte dlho spomínať, Zvolenský zámok na konci júna má veľmi jasnú odpoveď. Filip Jančík. Filmová hudba. Dva exkluzívne večery. A atmosféra, ktorú treba zažiť naživo.