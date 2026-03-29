Národná diaľničná spoločnosť chystá súťaže na tri nové úseky R2

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje vyhlásiť verejné obstarávania na zhotoviteľa na tri nové úseky rýchlostnej cesty R2 v dĺžke vyše 21 kilometrov. Ako potvrdil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik, vo finálnom štádiu prípravy sú úseky R2 Šaca - Košické Oľšany, 1. úsek (takmer 7 kilometrov), Zacharovce - Bátka (viac ako 8 kilometrov) a Bátka - Figa (vyše 6 kilometrov).
„Sú so stavebným povolením, takmer kompletne majetkovo vysporiadané, finalizujú sa súťažné podklady. Musí sa však dohodnúť aj finančné krytie pre tieto úseky, lebo je to ďalší značný finančný objem,“ uviedol Mihálik. Pokročilý stav prípravy úsekov R2 nedávno spomenul aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Verím, že to tento rok uzavrieme, a buď koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho môžeme začať s výstavbou aj týchto úsekov,“ uviedol o príprave úsekov R2 Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa v polovičnom profile. „Odhadované náklady na tieto dva úseky sú okolo 400 miliónov eur,“ spresnil.
Podľa ministra pokročila aj príprava prvej etapy košického obchvatu R2, pričom druhú etapu od križovatky Košice, juh po Košické Oľšany odovzdali do užívania v minulom roku. „Vytvorí to kompletný južný obchvat Košíc,“ povedal Ráž o príprave prvej etapy. Vyhlásenie súťaže v tomto prípade je podľa ministra záležitosť možno týždňov, určite nie mesiacov.