Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Uzávera D1 pri Bratislave tento víkend: Pripravte sa na rozsiahle práce a obmedzenia v doprave

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje presmerovať dopravu z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovanú diaľnicu D1. Presmerovaniu však musí predchádzať uzávera diaľnice v smere do Bratislavy, ktorá sa začne vo štvrtok (9. 4.) večer. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS. Práce potrvajú do nedeľného (12. 4.) večera.

Uzávera D1 v smere do Bratislavy sa začne vo štvrtok o 22.00 h a práce potrvajú do nedeľného večera. Diaľnica sa uzatvorí od križovatky Bernolákovo na Triblavine po bratislavské Zlaté piesky. V opačnom smere ostáva doprava nezmenená. „V prípade komplikovanej dopravnej situácie, napríklad počas piatka, je možné, že sa pristúpi aj k dočasnému uzavretiu križovatky pri Metre v smere z Ivanky pri Dunaji,“ informovali diaľničiari. NDS apeluje na motoristov, aby v prípade plánovaného programu v Bratislave počas víkendu vyrazili s dostatočným časovým predstihom.

Frézovanie a nový asfalt

Počas obmedzenia je súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. Pri Vajnorskom jazere prebehne frézovanie vozovky a položia sa nové asfaltové vrstvy. Práve to je podľa diaľničiarov časovo najnáročnejšia činnosť. Technologický postup si vyžaduje prestávky medzi kladením jednotlivých asfaltových vrstiev a tieto prestávky nie je možné obísť ani vynechať.

Montáž značiek a portálov

Počas víkendu prebehne aj montáž takmer desiatich ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osadenie veľkoplošných trvalých a premenných dopravných značení na D1 v smere do Bratislavy. Stavebné mechanizmy budú presúvať diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton. Následne sa preznačí niekoľko kilometrov vodorovného dopravného značenia.

„Treba však podotknúť, že síce ide o časovo najnáročnejšiu, no predovšetkým predposlednú takúto komplikovanú uzáveru D1 v smere do Bratislavy,“ uviedol investičný riaditeľ a člen predstavenstva NDS Július Mihálik.

Viac o téme: PráceVíkendUzáveraNDS
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Prominenti
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh pred štartom prípravy na MS
Šport
Ženská reprezentácia pred majstrovstvami sveta družstiev v Londýne
Šport

Domáce správy

Ilustračné foto
Domáce
Domáce
Pláž Dubovica na ostrove
Domáce
V Martine vyrastie nová štvrť: Viac ako 780 bytov a obchodné centrum pri nemocnici
Žilina

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Domáce
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

dromedar.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Domáce
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Domáce
Zdroj: Getty Images
feminity.sk

Ekonomika

Šport

Lyžovanie
MS v hokeji
Pohár Billie-Jean Kingovej
NHL

Auto-moto

Klasické testy
Predstavujeme
Predstavujeme
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadám prácu
Práca a voľný čas
Prostredie práce
Zákonník práce

Varenie a recepty

Torty
Jednohubky

Technológie

Veda a výskum
Moderná vojna a konflikty
Správy
Správy

Bývanie

Pre kutilov

Zelenina a ovocie
Strecha
Chovateľstvo
Stavebný materiál

Stream naživo

Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Domáce
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu