Chaos v talentových štipendiách: Stovky študentov nedostali ani cent, štát dlží tisíce! Reakcia ministerstva

BRATISLAVA - Talentovaní domáci aj zahraniční študenti môžu získať štipendium až do 15 000 eur, no stovky z nich dodnes nedostali ani cent. Štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorú zastrešuje ministerstvo školstva, má podporovať mladých ľudí v odboroch dôležitých pre rozvoj krajiny — od informatiky a architektúry až po zdravotníctvo či učiteľstvo. Realita je však úplne iná.
Domáci študenti môžu získať 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur. Štipendium sa vypláca počas štandardnej dĺžky denného štúdia a v prípade pokračovania na druhý stupeň aj ďalšie dva roky. Zahraniční uchádzači sa môžu o podporu uchádzať aj priamo zo zahraničia.
Študenti a školy však TV Joj upozornili, že peniaze stále neprišli. „Ľudia píšu pani prodekanke, chodia za ňou osobne. Zatiaľ nikomu neprišli peniaze,“ hovorí Nina z FMFI UK. Podľa jej spolužiaka Sebastiana mnohí počítali s tým, že budú dostávať 400 eur mesačne, a teraz zápasia s nákladmi na bývanie či stravu. Niektorí dokonca zvažujú, či budú v štúdiu pokračovať.
Štát dlží tisíce eur, problém sa týka množstva študentov
Meškanie sa týka študentov Univerzity Komenského aj Slovenskej technickej univerzity. Jednému študentovi už štát dlží 2800 eur. V prvom stupni má štipendium dostať až 750 študentov, čo predstavuje približne 2,1 milióna eur.
„Toto štipendium je aj pre ľudí zo znevýhodnených rodín a môže to spôsobovať veľké problémy,“ upozorňuje Nina. Prodekanka FMFI UK Kristína Rostás potvrdzuje, že školy stále nemajú potrebné dokumenty od ministerstva. „Nemáme vybavené ani základné administratívne úkony,“ dodáva. Univerzity tvrdia, že situáciu nevedia riešiť inak. „Zvažovali sme aj inú možnosť financovania, ale žiaľ, to nie je možné,“ uviedla hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Čo rozhoduje o získaní talentového štipendia
Medzi podmienkami pre získanie štipendia je štúdium v študijných programoch, ktoré pomáhajú rozvíjať krajinu – napríklad informatika, architektúra, doprava, zdravotníctvo, ale aj učiteľstvo či pedagogické vedy. Pri výbere uchádzačov rozhodnú nielen výborné známky, ale aj výsledky v súťažiach, na olympiádach a ďalšie mimoškolské aktivity. V prípade zahraničných študentov zas rozhoduje výsledok ich medzinárodného SAT testu.
Ministerstvo sľubuje nápravu, peniaze vraj prídu spätne
Rezort školstva tvrdí, že proces zazmluvnenia vysokých škôl sa blíži ku koncu. „Očakávame jeho ukončenie v prvom kvartáli 2026,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Katarína Kohútiková. Podľa nej by mali prvé platby prísť už v apríli a študenti dostanú peniaze spätne za všetky mesiace. STU potvrdzuje, že rozhodnutia o priznaní štipendií sú už v príprave.
Meškanie štipendií pritom prichádza v čase, keď Slovensko čelí jednému z najvyšších odlivov mozgov na svete. Každoročne odchádza študovať do zahraničia viac ako 4000 mladých ľudí a mnohí sa už nevrátia. Záujem o štúdium v zahraničí rastie — potvrdil to aj nedávny veľtrh, kde zahraničné univerzity aktívne lákali slovenských študentov. „Je to nešťastná situácia. To, čo malo udržať ľudí doma, ich nedopatrením posiela preč,“ hovorí Sebastian.