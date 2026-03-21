Drucker považuje debatovať o zákaze AI do určitého veku za predčasné

Tomáš Drucker.
Tomáš Drucker.
BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje debatovať o zákaze umelej inteligencie (AI) do určitého veku za predčasné. Uviedol to v reakcii na otázku, týkajúcu sa prípravy návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.

Oveľa vážnejšie Drucker vníma problematiku sociálnych sietí a umelého obsahu, ktorý je tvorený AI. Relevantné je podľa neho riešiť aj ukladanie dát AI či psychickú odolnosť ľudí.

Vyjadrenie ministra školstva Tomáša Druckera po rokovaní vlády

Návrh zákona je vo fáze prípravy

Z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR potvrdili, že návrh zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore je v pracovnej fáze. „Rezort vedie rokovania s odborom legislatívy, ako aj so zástupcami digitálnych platforiem, pričom návrh sa postupne posúva do legislatívnej roviny. V tejto fáze sa riešia najmä technické parametre a aspekty v spolupráci s platformami,“ doplnili.

Veková hranica na sociálne siete a AI

Ako uviedli, veková hranica pre prístup na sociálne siete a k službám AI sa v návrhu nastavuje na 16 rokov, a to aj na základe dohody s komisárom pre deti. Zároveň sa podľa nich diskutuje o spôsoboch, akými by bolo možné toto opatrenie v praxi efektívne zabezpečiť.

„Viaceré otázky sú však ešte predmetom odborných diskusií vrátane nastavenia konkrétnych mechanizmov a inštitucionálneho zabezpečenia tejto agendy, preto v tejto fáze nie je vhodné poskytovať detailnejšie informácie,“ dodali z MIRRI.

Na rokovaní o novom zákone sa podľa Druckera zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zároveň pripomenul, že otázka zákazu sociálnych sietí sa rieši v rámci Rady Európskej únie ako jedného z kľúčových orgánov Únie, ktorý má aj zákonodarnú pôsobnosť, asi rok. „Sú to ministri školstva v rámci Európskej únie, ktorí riešia túto problematiku,“ dodal.

