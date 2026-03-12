AKTUÁLNE Veľká protidrogová akcia HLAVIČKA: Rozsiahle policajné RAZIE, zadržali už 6 ľudí!

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
BRATISLAVA - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru dnes od skorých ranných hodín realizujú policajnú akciu s krycím názvom „Hlavička“, ktorá je zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti.
Akcia je vykonávaná v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou.
V rámci realizácie v súčasnosti prebiehajú vstupy do viacerých objektov. Doposiaľ sme zadržali 6 osôb a začali vykonávať 8 domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov. "Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné aktuálne poskytnúť bližšie informácie," uviedla polícia.
