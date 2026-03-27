Drogová razia v okrese Turčianske Teplice: Po akcii Hájnik čelí 40-ročný muž vážnemu obvineniu

TURČIANSKE TEPLICE - Martinský policajný vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z okresu Turčianske Teplice zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Jeho obvinenie súvisí s akciou pod názvom Hájnik, ktorú vykonali martinskí policajti v okrese Turčianske Teplice uplynulý týždeň a bola zameraná na drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.
„Na základe predchádzajúceho príkazu Okresného súdu Martin policajti vykonali prehliadky bytových a nebytových priestorov. Pri prehliadke zaistili rôzne veci a predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Súčasne zaistili viac ako 20 kusov zatavených vrecúšok rastliny rodu Cannabis,“ uviedla polícia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.