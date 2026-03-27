Požiar v Bardejove vyhnal z domovov desiatky ľudí: Zasahovať musel krízový štáb aj splnomocnenec

BARDEJOV - Požiar v Bardejove v časti Dlhá Lúka, ku ktorému došlo v utorok 24. marca, pripravil o strechu nad hlavou 34 ľudí vrátane 22 detí. Ako informuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti, išlo o požiar rodinného domu, ktorý sa rozšíril aj na ďalšie obydlia.

„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vzniknutú situáciu okamžite reagoval - kolegyňa z regionálnej kancelárie ÚSVRK v Prešove sa spojila s primátorom mesta, aby zistila podrobnosti a ponúkla plnú súčinnosť zo strany úradu, pričom zostala v kontakte s vedením mesta,“ uvádza ÚSVRK. Mesto Bardejov zvolalo krízový štáb, vyhlásilo mimoriadnu situáciu a okamžite prijalo opatrenia na zabezpečenie núdzového ubytovania a stravy pre poškodených.

„Väčšina našla dočasné útočisko v Komunitnom centre na Poštárke, ďalší v pastoračnom centre, v obytných kontajneroch alebo u príbuzných. Zároveň sa začalo s opravami poškodených príbytkov tak, aby sa čím skôr mohli vrátiť do svojich domovov,“ približuje ÚSVRK. Pri utorňajšom požiari sa nikto nezranil. Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Martin Valjent po prehre Slovenska s Kosovom
Peter Marcin ostal ako obarený: Prekvapenie k jeho 60. narodeninám!
Drogová razia v okrese Turčianske Teplice: Po akcii Hájnik čelí 40-ročný muž vážnemu obvineniu
Slovenské cesty si pomýlili s pretekárskou traťou: Prvý uháňal na Lamborghini, druhý na škodovke! Dopadli rovnako
Polícia pátra po dvojici po nebezpečnom konflikte v potravinách na Karloveskej v Bratislave – žiada verejnosť o pomoc
Poľsko a Estónsko spoja sily v obrane: Chystajú spoločnú dohodu, manévre aj vývoj nových dronov
Prekvapenie pre ruských vojakov: Odhalenie tajnej služby prišlo neskoro, vo vložkách do topánok boli VÝBUŠNINY!
Šokujúce zákulisie stretnutia Trumpovho vyslanca s Lukašenkom: Vulgarizmy na Európanov pri pohárikoch vodky
Známa spoločnosť chystá masívne prepúšťanie: O prácu má prísť takmer 1 000 ľudí
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Obrovská radosť hviezdy Twilight: Čakajú bábätko!
Ráno ako obyčajná žena a potom: Speváčka z Pussycat Dolls v latexe... Neodolateľne s*xi!
Boráros otvorene 2 mesiace po SMRTI Jákliovej (†31): Jej prípad už nerieši... Nemám na to čas!
Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie
HORŠIE než samotný výbuch! Vedci odhalili MRAZIVÚ PRAVDU o tom, čo čaká preživších jadrovej vojny
Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!

VIDEO Calzona pomenoval hlavnú príčinu prehry: Prehovoril aj o budúcnosti, má záujem pokračovať?
Sen o MS sa rozplynul: Slovensko po jednom z najhorších polčasov v histórii prehralo s Kosovom
VIDEO Hlasy po slovenskom vypadnutí: Obrovské sklamanie, zbytočné chyby nás stáli zápas
Česi bojovali o MS do poslednej možnej sekundy: O postupujúcom museli rozhodnúť penalty
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Google začal globálne rozširovať Search Live. Nové vyhľadávanie funguje cez hlas aj kameru a je dostupné aj na Slovensku
Táto nenápadná zmena tela po päťdesiatke výrazne zvyšuje riziko úmrtia. Môže stúpnuť až o desiatky percent
Astronómovia mali len 4 mesiace na nemožnú úlohu. Sonda Juice zachytila medzihviezdny objekt 3I/ATLAS z unikátneho uhla
Ukrajina vyrába 2 000 dronov denne. Zelenskyj ukázal tajnú zbraň proti útokom z neba
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Kórejská kozmetika dostáva druhú šancu: Trendy na rok 2026 ukazujú koniec 10 krokovej rutiny a dôraz na výsledok
Slovenské cesty si pomýlili s pretekárskou traťou: Prvý uháňal na Lamborghini, druhý na škodovke! Dopadli rovnako
Pekári bijú na poplach: Vojna v Iráne začína mať priame vplyvy na potravinársky sektor na Slovensku!
Exposlanec Pekár sa bráni vylúčeniu z PS: Podnet je podľa neho účelový a má ovplyvniť blízky snem
Prekvapenie pre ruských vojakov: Odhalenie tajnej služby prišlo neskoro, vo vložkách do topánok boli VÝBUŠNINY!

