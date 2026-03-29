Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene

Hasičský zbor hasí požiar v klube v nemeckom Kehli v nedeľu 29. marca 2026 (Zdroj: Repro foto X/FranceSouvUnie, CerfiaFR)
BERLÍN - Nočný klub v meste Kehl na juhozápade Nemecka v noci na nedeľu zachvátil rozsiahly požiar. Vo vnútri sa v tom čase nachádzalo približne 750 ľudí. Evakuovali sa v priebehu niekoľkých minút ešte pred príchodom hasičov. Nikto neutrpel zranenia, trom osobám však bola na mieste poskytnutá lekárska pomoc pre šok, informovala s odvolaním sa na políciu agentúra AP.

Požiar podľa polície vypukol približne o 03.45 SELČ v známom klube Kiss Club a mimoriadne rýchlo sa rozšíril po celej budove. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili obrovské plamene na streche klubu v priemyselnej časti Kehlu. Na mieste incidentu zasahovalo podľa agentúry DPA najmenej 80 hasičov, policajtov a záchranárov. Príčinu požiaru vyšetrujú.

Mesto v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko leží cez rieku Rýn oproti francúzskemu Štrasburgu. Zasiahnutý klub, ktorý sa špecializuje na hip-hopovú hudbu, pravidelne priťahuje návštevníkov z druhej strany hranice.

Šéf hasičov v Kehli David Oster podľa nemeckých médií pochválil prevádzkovateľa diskotéky za koordinovanú evakuáciu prítomných ľudí bezpečnostnou službou do troch okolitých ulíc. Aj hostia podľa miestnych médií ocenili personál, že situáciu zvládol naozaj dobre a evakuácia prebehla veľmi rýchlo.

Svedectvo návštevníka klubu: Zrazu sme počuli, že horí

„Zrazu sme počuli: Horí! Oznámili to niekoľkokrát v nemčine, francúzštine a angličtine,“ citovali francúzske noviny DNA jedného z návštevníkov klubu, ktorý pojme celkovo až 1500 ľudí a má 400 miest na sedenie.

Hasičský zbor hasí požiar v klube v nemeckom Kehli v nedeľu 29. marca 2026  (Zdroj: SITA/AP/Philipp von Ditfurth)

Agentúra AFP vo svojej správe prirovnáva evakuáciu v Kehli k požiaru, ktorý počas novoročných osláv zachvátil bar v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Pri nešťastí zahynulo 41 ľudí a 115 ďalších utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar vznikol, keď ľudia v bare zdvihli fľaše šampanského s pripevnenou zábavnou pyrotechnikou príliš blízko k stropu a vznietila sa zvuková izolačná pena. Niektoré médiá s odvolaním sa na zábery na internete informovali, že napriek plameňom niektorí mladí ľudia pokračovali v zábave a namiesto úniku si situáciu natáčali na telefóny

Známy exfarmár je na materskej: Prežíva to ťažko!
Polícia pátra po páchateľovi krádeže v predajni obchodného centra v Bratislave
Adam Žampa nečakane o súkromí a svojich bratoch: V tomto sú úplne ROVNAKÍ!
Kradol značkové oblečenie v Bratislave: VIDEO Polícia pátra po páchateľovi
Vodiči, POZOR! Fúka silný vietor, cesta cez TENTO priechod je obmedzená
V Bratislave vypukol mohutný POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpal veľký čierny dym
Veľkonočné tradície v Martine: Múzeum slovenskej dediny ožilo folklórom a remeslami
Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene
Nečakaná zmena na letiskách: Jedna bežná vec môže spôsobiť odmietnutie batožiny
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Komunálne voľby v Srbsku sa nedejú podľa očakávaní: Vznikajú potýčky
Princezná chce utiecť z Británie po škandále rodičov! Amerika ako nový začiatok?
Známy exfarmár je na materskej: Je to peklo! Uznáva všetky mamičky
Adam Žampa nečakane o súkromí a svojich bratoch: V tomto sú úplne ROVNAKÍ!
Dcéra hviezdy Hriešneho tanca vyrástla do krásy: Stella Gregg ide v šľapajach slávnej mamy!
Prispieva k zdraviu a navyše sa z neho chudne: A pritom o ňom kolujú desiatky mýtov, neverte im
Lekár zverejnil zoznam NAJBOLESTIVEJŠÍCH operačných zákrokov: Čaká vás jeden z nich? Pripravte sa na bolesť!
Slon ho doslova PREVALCOVAL! VIDEO Šokovaní svedkovia sledovali, ako muž po brutálnom útoku vstal a odišiel po vlastných
Otvorila IKONICKÚ červenú búdku a zostala v šoku: TOTO v nej namiesto telefónu našla Američanka!
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)

HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 6. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Belasé majstrovské oslavy pod Tatrami: HC Slovan Bratislava oslavuje premiérový titul
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Citrónové osie hniezda
Vedci objavili hormón, ktorý môže zasiahnuť bolesť krížov priamo pri zdroji. Má to však háčik
Dáva ti práca v Exceli poriadne zabrať? Týchto 5 jednoduchých trikov z teba spraví profíka za jeden večer
Prečo dnes už nelieta po Zemi gigantický hmyz? Roky sa predpokladalo, že za to môže kyslík, no nová štúdia odhalila skutočný dôvod
Ukrajina zasiahla ruský ľadoborec Purga pri Petrohrade, viac než 1 000 km od frontu
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU! Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol
Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene
Nečakaná zmena na letiskách: Jedna bežná vec môže spôsobiť odmietnutie batožiny
V Bratislave vypukol mohutný POŽIAR oproti nákupnému centru! VIDEO Z miesta stúpal veľký čierny dym

