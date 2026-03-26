Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhov predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
BRATISLAVA - Na našom trhu môžu byť predávané poháre so zvýšeným obsahom olova a kadmia v potlači na vonkajšej strane. V Dánsku už preto sťahujú z trhu šesť rôznych verzií takýchto pohárov. Úrad verejného zdravotníctva SR s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva zatiaľ overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu na Slovensku.

"Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola v týchto dňoch systémom rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF zaslaná odpoveď Dánska k varovnému oznámeniu Slovenskej republiky z 18.12.2025, kde ÚVZ SR informoval o prítomnosti ťažkých kovov (olovo a kadmium) v sklenenom pohári z Číny. Konkrétne išlo o výrobok: sklenený pohár s kvetinovým vzorom, EAN kód: 0200030600311, Batch 270268, Iné označenie: 3060031, výrobca: Zebra A/S Strandgade 71, DK-1401, Kodaň, Dánsko, krajina pôvodu: Čína, výrobok bol z predajne Flying Tiger v Bratislave," informujú na svojom webe. 

Z odpovedi Dánska vyplýva, že Dánsko sťahuje z trhu 6 druhov sklenených pohárov, ktoré sa predávali v predajniach Flying Tiger Copenhagen. Konkrétne ide o: 

  • sklenený pohár, 220 ml, s kvetinovým vzorom (potlačou), iné označenie: 3060031 (bol predmetom oznámenia SR v RASFF), všetky šarže, predával sa od januára 2025,
  • sklenený pohár, 220 ml, s potlačou tekvíc, iné označenie: 3057450, všetky šarže, predával sa od augusta 2024,
  • sklenený pohár, 220 ml, s potlačou pomarančov, iné označenie: 3062993, všetky šarže, predával sa od mája 2025,
  • sklenený pohár, 220 ml, s potlačou červených srdiečok, iné označenie: 3052986, všetky šarže, predával sa od januára 2024,
  • sklenený pohár, 220 ml, s potlačou jahôd, iné označenie: 3053912, všetky šarže, predával sa od februára 2024,
  • sklenený pohár, 220 ml, s potlačou citrónov, iné označenie: 3055350, všetky šarže, predával sa od mája 2024.

 (Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Dôvodom stiahnutia z trhu sú zvýšené hladiny olova a kadmia v potlači na vonkajšej strane pohárov, čo bolo preukázané laboratórnymi analýzami vykonanými v Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. "Uvedené analýzy preukázali, že uvoľňovanie týchto ťažkých kovov prekračuje povolené limity (testovaná vzorka nespĺňala požiadavky v parametri obsah kadmia (Cd) - nameraná hodnota 0,90 mg/predmet, limitná hodnota 0,2 mg/predmet a v parametri obsah olova (Pb) - nameraná hodnota 6,44 mg/predmet, limitná hodnota 2 mg/predmet)," ozrejmil Úrad verejného zdravotníctva. 

V spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva už overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu v SR. "Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja," dodali. 

