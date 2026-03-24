Európu čaká ZVRAT v počasí! Prudké OCHLADENIE, teploty môžu poklesnúť až o 15 °C

Európa sa pripravuje na dramatickú zmenu počasia. Po sérii nezvyčajne teplých jarných dní sa už v závere marca 2026 očakáva výrazný arktický vpád, ktorý môže v priebehu 48 hodín zraziť teploty miestami až o 20 °C. Môže ísť o jeden z najvýraznejších marcových zvratov posledných rokov, píše iMeteo.sk.
Prvá fáza ochladenia sa začne už v utorok, keď sa studený front presunie z Atlantiku cez Britské ostrovy a prinesie tam výdatné zrážky. Za frontom začne od severu prenikať veľmi chladný vzduch, ktorý sa bude postupne šíriť smerom do vnútrozemia Európy.
V stredu sa front presunie nad Nemecko, kde spôsobí ďalšie zrážky a postupné znižovanie hranice sneženia. Slovensko sa však ešte bude nachádzať v teplejšom sektore systému, pričom streda by mala byť na našom území najteplejším dňom týždňa. Denné maximá môžu vystúpiť na +15 až +19 °C. Už večer a v noci na štvrtok však začne počasie ovplyvňovať postupujúci studený front, ktorý prinesie prvé zrážky a citeľné ochladenie.
Štvrtok prinesie sychravé počasie
Od štvrtka sa nad Slovenskom aj celou strednou Európou usadí sychravé, vlhké a postupne aj chladné počasie. Ako bude teplota klesať, hranica sneženia sa bude znižovať a sneh sa môže objaviť aj v nižších polohách. Zatiaľ nie je jasné, či sa zima vráti len symbolicky, alebo pôjde o výraznejší zásah. Všetko totiž bude závisieť od presného rozloženia tlakových útvarov.
Numerické modely naznačujú, že do konca marca môže v niektorých oblastiach spadnúť niekoľko desiatok milimetrov zrážok. Na Slovensku by najviac zrážok malo spadnúť na severozápade a západe, kde môžu úhrny prekročiť 50 mm, v optimistických scenároch dokonca až 100 mm. Po dlhom období sucha je príchod zrážok pre Slovensko dobrou správou.
Vo štvrtok popoludní sa budú teploty pohybovať len od +2 do +6 °C. To predstavuje ochladenie o takmer 15 stupňov. Priamo nad Slovenskom sa bude vo štvrtok a v piatok nachádzať teplotné rozhranie, ktoré spôsobí, že zatiaľ čo na západe a severozápade bude chladné počasie, juh a východ zostanú stále v teplejšom vzduchu. Imeteo hovorí, že tu sa dokonca nemusí ochladiť vôbec.
Prudké ochladenie a rizikové mrazy
Koncom týždňa sa naplno prejaví arktický vzduch, ktorý prenikne hlboko do Európy. Teploty môžu klesnúť o 15 až 20 °C v priebehu dvoch dní. V západnej Európe sa očakávajú ranné minimá -2 až -6 °C, v strednej Európe a v Alpách aj pod -5 °C. Najväčšie riziko predstavujú nočné mrazy, ktoré môžu ohroziť už pučiace vinice a ovocné sady.
Strednodobé modely naznačujú, že dynamické a chladné počasie môže s krátkymi prestávkami pokračovať až do začiatku apríla. Keďže ide o počasie, akékoľvek predpovede nie sú nikdy stopercentné. Aj v tomto prípade je všetko ešte otvorené a predpovede sa budú v najbližších dňoch upresňovať.